Tempo di scorte: 684 salviette Fissan per bebè, PREZZO OK (24€)

Su Amazon trovi una super offerta da cogliere al volo: 12 confezioni da 57 salviettine Fissan Baby cadauno, a sole 24€!

Un megapack con 684 salviettine della Nissan per neonati a 24€ su Amazon sono una di quelle occasioni che chi ha dei bambini piccoli non deve lasciarsi sfuggire. Perché di salviettine, e chi è genitore lo sa, se ne consumano tante e di fatto non bastano mai. Quindi si tende a fare scorta, anche se quelle migliori e più ricercate costano tanto.

Ecco perché non bisogna mai perdere tempo quando capitano simili opportunità di poter mettere a da parte un bel quantitativo di prodotti a prezzi da sottocosto. In questo caso parliamo di ben 684 salviette in 12 confezioni da 57 salviette ciascuna.

Fissan, salviettine bebè: è tempo di fare scorta

Queste salviettine sono altamente dedicate per le pelli più sensibili e dunque per i più piccoli e i bebè. Ipoallergeniche e dermatologicamente testate, protegge le pelli sensibili dalle irritazioni del pannolino grazie ala sua particolare formula sviluppata per bambini e neonati.

Morbida e particolarmente delicata anche al tatto, ad alta tollerabilità e Ph fisiologico e senza alcol. Contengono gli stessi ingredienti della pasta di Fissan, ed effettivamente strofinando una salvietta sulla pelle ne si sente subito l’inconfondibile profumo dell’omonima crema.

Infine sono anche resistenti, non tendono affatto a strapparsi, cosa molto importante in quanto ne si deve usare di meno rispetto ad altre più fragili. Ecco perché non bisogna perdere tempo quando capitano simili opportunità di poter mettere a da parte un bel quantitativo di prodotti di qualità a prezzi da sottocosto.

Va su Amazon, spunta il coupon con lo sconto, e fai tue questo megapack di salviettine della Nissan per bebè a 24€ con le spese di spedizione gratuite. Così ti assicurerai 12 confezioni da 57 salviette per un totale di 684 salviettine.