Caricatore USB Type-C 30W ad appena 7€: prezzo REGALO (Amazon)

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta di Amazon per acquistare un caricatore USB Type-C da 30W con due porte a 7€.

La maggior parte degli smartphone odierni montano batterie molto capienti, ma sempre più spesso non dispongono del caricatore in confezione: se ti trovi in questa situazione o se semplicemente vuoi ricaricare rapidamente i tuoi device senza più attendere ore e ore, acquista subito questo caricatore USB Type-C da 30W in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo.

Infatti, ad appena 7€, riceverai a casa in 1 giorno un caricatore che ti cambierà la vita: non crederai ai tuoi occhi quando scoprirai con quanta velocità riuscirà a ricaricare il tuo smartphone (e non solo) senza provocare danni.

Caricatore USB Type-C da 30W in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo (appena 7€)

Nonostante il prezzo molto economico, il caricabatterie dispone di particolari tecnologie e sensori per proteggere la batteria del tuo device da eventuali problemi: non solo si occupa di tenere la temperatura di ricarica entro un range innocuo, ma riduce anche fenomeni di sovraccarico, sovratensione e non solo.

Costituito da una porta QC 3.0 da 18W e una PD (Power Delivery) da 30W, puoi sfruttare il caricatore USB Type-C per ricaricare contemporaneamente due dispositivi senza alcun compromesso. L’accessorio è compatibile con tutti gli smartphone iOS di Apple ed Android, ma puoi anche adoperarlo per ricaricare rapidamente il tuo laptop. Gli ultimi test indicano che è in grado di ricaricare il notebook MacBook Air dallo 0% al 100% di batteria in appena 2.1 ore.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il caricatore USB Type-C da 30W e inizia a ricaricare ad alta velocità tutti i tuoi dispositivi senza incorrere in alcun problema. È l’accessorio ideale da portare sempre dietro per ogni evenienza: lascialo in ufficio per ricaricare il tuo smartphone al volo prima di uscire. Ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 7€” per caricare il prezzo aggiornato sul carrello di Amazon e acquistarlo così a un prezzo incredibilmente conveniente.