Domestika, acquista tre corsi e li paghi soltanto 24,90€

Nuova promozione Domestika dedicata a tutti i creativi: un pacchetto da tre corsi in offerta al 24% di sconto.

Dopo i Mid Season Sale, Domestika lancia una nuova promozione: un pacchetto da tre corsi a soli 24,90 euro invece di 32,70, ovvero uno sconto del 24%. “Esplora nuove idee creative”, questo il nome dell’offerta, permetterà a tutti gli utenti di scegliere fra un vasto catalogo di corsi dedicati al mondo dell’illustrazione, del craft, fotografia e video, animazione e perfino marketing e business.

Tre corsi in offerta: quali scegliere?

Fra i più diffusi troviamo i corsi di illustrazione. Tantissimi quelli concentrati sulla tecnica manuale – come sketching, acquerelli e grafite –, ma una buona parte si occupa della tecnica digitale, con corsi legati ai software più importanti del settore quali Adobe Photoshop, Illustrator e Procreate. Altra categoria fra le più vendute è quella del craft, che offre temi molto diversi fra loro ma ugualmente interessanti. Alcuni esempi: falegnameria, ceramica, illustrazione tessile, uncinetto e cake design.

Abbiamo parlato anche di corsi marketing e business, utili soprattutto alle realtà appena avviate o per coloro che hanno intenzione di aprire un’attività. Troviamo un po’ di tutto, dal brand strategy per Instagram – perfetto per influencer in erba – ai corsi di Google e Facebook Ads, fino allo sviluppo di un media plan digitale e lezioni per il lancio di un business online. Altre categorie che meritano una menzione speciale sono fotografia e video, scrittura e design.

Il pacchetto Domestika ti permetterà di scegliere fra tre corsi di un vasto catalogo e risparmiare il 24% rispetto all’acquisto singolo. Il prezzo finale sarà di 24,90 euro invece di 32,70. Ogni corso Domestika propone un certo numero di videolezioni on-demand ad accesso illimitato e da qualsiasi dispositivo. Così potrai imparare comodamente a tuo ritmo, quando vuoi, guidato dagli esperti del settore.