PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di Aprile 2022

PlayStation ha rivelato i giochi gratuiti per il PlayStation Plus di aprile 2022, ecco la lista completa e da quando saranno disponibili.

PlayStation ha mostrato i tre giochi che verranno regalati per il PlayStation Plus nel mese di aprile 2022: si tratta di un gioco PlayStation 5 (disponibile anche su PlayStation 4) e due giochi PlayStation 4: Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated e Slay the Spire.

I tre giochi saranno scaricabili dal 5 aprile, mentre per chi non ha ancora riscattato quelli precedenti, ci sarà tempo fino al 4 aprile. Scopriamo la lista dettagliata e le descrizioni dei giochi.

PlayStation Plus aprile 2022: ecco i tre giochi gratuiti

Hood: Outlaw & Legends

In questo intenso titolo multigiocatore online, bande rivali si sfidano a colpi di furti per colpire i ricchi dove fa più male. Una delle diverse modalità di gioco è State Heist: una modalità completamente PvE in cui le diverse squadre devono controllare gli spawn point e raccogliere quanto più oro possibile. Nella modalità PvPvE Gold Rush, invece, due squadre da quattro giocatori si sfidano nel tentativo di mettere a segno il colpo del secolo, rubando e recuperando tesori oltre a combattere gli uni contro gli altri e tutti contro le guardie guidate dall’IA.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Ricreato fedele all’originale, il classico titolo platform torna in tutto il suo spongetastico splendore! Vesti i panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e utilizza le loro abilità uniche per sventare il malvagio piano di Plankton, che vuole dominare Bikini Bottom con il suo esercito di stravaganti robot. Incontra innumerevoli personaggi dell’amatissima serie e divertiti con la modalità orda per un massimo di due giocatori, online e offline.

Slay the Spire

Affronta un viaggio alla conquista di una torre in continuo mutamento in questo titolo d’avventura fantasy deckbuilder che unisce un gioco di carte a meccaniche roguelike. Crea un mazzo unico scegliendo tra centinaia di carte per sconfiggere i nemici in modo efficace e raggiungere la cima. Scopri potenti reliquie che potenziano il tuo mazzo e ti aiutano a superare numerosi nemici e boss.