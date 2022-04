Cuffie wireless: i migliori sconti nelle Offerte di Primavera Amazon

Una ricca selezione di cuffie wireless in occasione dell’inizio delle offerte di Primavera di Amazon: scopri quali modelli sono in sconto.

Partono da quest’oggi, 1° aprile, e continuano fino al 14 aprile, le Offerte di Primavera di Amazon sulle cuffie wireless (e non solo): in questo articolo andiamo a scoprire quali sono alcuni modello di cuffie wireless in sconto che è possibile acquistare a un prezzo molto interessante.

Continua a scorrere l’articolo se sei alla ricerca di un paio di cuffie wireless in sconto.

Cuffie wireless in sconto nelle Offerte di Primavera di Amazon

Xiaomi Redmi Buds 3

Difficile, se non impossibile, non iniziare l’articolo sulle cuffie wireless delle offerte di primavera di Amazon con Redmi Buds 3 di Xiaomi. Si tratta di un dispositivo famoso per l’ottimo rapporto qualità/prezzo per via di alcune caratteristiche molto apprezzate: autonomia di lunga durata (20 ore), cancellazione del rumore, impermeabilità alla polvere e agli schizzi di acqua e buona ergonomia.

Le cuffie sono disponibili in sconto su Amazon a 23€ fino alle 23:59 del 13 aprile

Huawei FreeBuds 4i

Salendo leggermente di prezzo, nemmeno tanto, ti consigliamo di prendere in considerazione le cuffie wireless Huawei FreeBuds 4i. Con un design leggermente differente – non si tratta di cuffie in-ear -, dispongono di una tecnologia proprietaria pensata per ridurre il rumore esterno e darti così la possibilità di ascoltare la musica senza distrazioni.

Le cuffie sono disponibili in sconto su Amazon a 59€ fino alle 23:59 del 13 aprile.

OPPO Enco X

Con il modello OPPO Enco X entri di fatto all’interno delle cuffie wireless di fascia medio alta: questo comporta un prezzo più elevato, com’è ovvio, ma anche la presenza di tecnologie che non sono disponibili su prodotti più economici. Oltre alla presenza del modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione di file audio alta risoluzione in wireless, le cuffie dispongono anche di doppio driver coassiale per una qualità audio di alto livello.

Le cuffie sono disponibili in sconto su Amazon a 99€ fino alle 23:59 del 13 aprile.

JBL UA Flash X

Il modello JBL UA Flash X viene definito di fascia premium considerando il prezzo di vendita di listino ma, grazie alla offerte di primavera di Amazon, è possibile acquistarle allo stesso prezzo delle OPPO Enco X sebbene siano presenti caratteristiche superiori. Oltre alla cancellazione del rumore passiva e una struttura completamente impermeabile, l’equalizzazione JBL conferisce alle cuffie quella che viene definita un’esperienza di ascolto da audiofili.

Le cuffie sono disponibili in sconto su Amazon a 99€ fino alle 23:59 del 13 aprile.

