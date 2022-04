E3 2022: cancellato l’evento di Los Angeles

Il tanto atteso e ormai famosissimo evento di Los Angeles E3, dedicato al mondo dei videogiochi, è stato cancellato quest’anno.

Niente E3 quest’anno, non solo in formato dal vivo ma nemmeno in digitale: tuonano le parole di Will Powers che conferma un qualcosa che già era nell’aria. Se però questo non bastasse, poco dopo anche l’ente organizzatore ha deciso di comunicarlo ufficialmente.

Il tutto è iniziato con delle mail che sembrano essere girate tra gli addetti: Powers si occupa di PR presso Razer, famosa azienda produttrice di periferiche da gaming per PC, e subito ha scritto su Twitter “Ho appena ricevuto una mail… è ufficiale, l’E3 digitale è stato cancellato per il 2022”.

E3 2022 salta quest’anno

I primi dubbi che sono saltati in mente alla gente che ha letto quelle righe sono subito ricaduti sulla giornata di oggi, 1 aprile: effettivamente il pesce d’aprile è dietro l’angolo, ma questo non sembra essere uno scherzo. Il secondo dubbio invece si è concentrato sulle parole dette: effettivamente la cancellazione del digitale poteva anche significare l’arrivo di un evento fisico.

Subito Powers ha chiarito, confermano la cancellazione effettiva di ogni forma dell’evento per questo 2022. A seguire le conferme ci ha pensato anche IGN, che poco dopo ha effettivamente detto la sua e ha affermato che è tutto vero: questo significa che il più grande evento di videogiochi del mondo, l’Electronic Entertainment Expò 2022, non ci sarà quest’anno.

L’obiettivo dell’ente organizzatore ora è di preparare un ritorno in grande stile per il 2023, mentre intanto Geoff Keighley, poco dopo l’annuncio, ha subito confermato invece che il Summer Game Fest si terrà quest’anno, pronto ad una serie di annunci davvero grandi.

Effettivamente l’assenza dell’E3 lascia margine all’evento di Keighley, che nasce durante il Covid-19 e quindi è pensato per essere completamente digitale, di avere tante esclusive. Ricordiamo infine che ad agosto ci sarà un altro grande evento dedicato al gaming, la Gamescom, la fiera più importante di Europa che ad ora sembra confermata e che si terrà a Colonia.