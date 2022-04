Realme Pad: display 2K e mega batteria in OFFERTA su Amazon

Realme Pad è in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti scappare: acquistalo subito per riceverlo in 1 giorno.

Realme Pad rappresenta senza esagerazione uno dei migliori tablet di fascia media attualmente disponibili sul mercato, e l’offerta di Amazon di quest’oggi lo rende ancora più interessante se sei alla ricerca di un dispositivo secondario per casa o in generale di un tablet.

Nonostante il prezzo molto allettante, il tablet ha dalla sua un design e un look & feel premium: il telaio unibody è realizzato in alluminio e l’ampio display da 10.4 pollici è a risoluzione 2K per darti la possibilità di guardare qualsiasi contenuto multimediale ad altissima risoluzione.

Realme Pad è un tablet che ti garantisce un utilizzo senza compromessi sin dalla prima accensione: lo spessore di appena 6.9 millimetri lo rende estremamente comodo da portare sempre con te, mentre i quattro speaker Dolby Atmos sono sempre pronti a spingere al massimo i tuoi brani preferiti.

Sotto la scocca è presente un potente processore MediaTek non solo pensato per assicurarti un’esperienza al top per quanto riguarda l’avvio e l’utilizzo di tante applicazioni contemporaneamente, ma è anche ottimizzato per il gaming: scarica qualsiasi gioco dal Play Store per giocarlo al massimo della grafica senza un minimo lag.

Inoltre, la batteria da 7100 mAh è sempre pronta a offrirti lunghe ore di utilizzo senza mai lasciarti a piedi, per poi tornare ad assicurarti una lunga autonomia grazie alla ricarica rapida Quick Charge da 18W. Il sistema operativo è inoltre ottimizzato per avviare due applicazioni affiancate per una produttività estrema.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta di Amazon e acquista subito il tablet fintanto che è in sconto: rimarrai piacevolmente stupito di quanta esperienza premium è possibile trovare in un dispositivo che è invece venduto come un tablet economico.

