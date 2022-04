Soundbar: i migliori sconti nelle Offerte di Primavera Amazon

Scopri tanti modelli di soundbar in sconto in questa edizione delle Offerte di Primavera di Amazon: solo i modelli migliori.

Se il suono del tuo televisore non ti soddisfa più e sei alla ricerca di una soluzione audio di qualità superiore, quest’oggi partono le offerte di primavera di Amazon sulle soundbar (e non solo).

In questo articolo abbiamo selezionato alcuni modelli che ti permetteranno di ascoltare la musica e guardare i film con un audio ad alta risoluzione: scopri i migliori modelli in fasce di prezzo differenti.

Soundbar in sconto nelle Offerte di Primavera di Amazon: i migliori modelli

Philips Audio B5305

La prima soundbar che ti consigliamo di prendere in considerazione è un modello di Philips, uno dei più importanti brand del settore. Il dispositivo in questione dispone di un sistema 2.1 dotato di subwoofer wireless e una potenza audio in erogazione pari a 70W, più che valida per darti modo di ascoltare la musica e non solo ad alta qualità. È anche dotata di modulo Bluetooth per consentirti il pairing rapido con i dispositivi mobile.

La soundbar è disponibile in sconto a 78,99€ fino alle ore 23:59 del 13 aprile.

Philips Audio B8405

Restando ancora fedeli a Philips ma salendo decisamente di prezzo, il nuovo modello che ti consigliamo ha dalla sua un muro sonoro di quelli che ti stravolgono il salotto: ben 240W. L’audio surround 3D ti darà l’impressione di essere al centro dell’azione, mentre la tecnologia DTS Play-Fi ti garantisce un’equalizzazione sopraffina su tutte le frequenze audio. Inoltre, la soundbar è anche compatibile con Amazon Alexa e Google Assistente.

La soundbar è disponibile in sconto a 179,99€ fino alle ore 23:59 del 13 aprile.

LG SPD75YA

Infine, salendo verso le soundbar di fascia alta/premium, troviamo un modello realizzato da LG che ti consigliamo di acquistare se hai necessità di ascolto molto particolari, soprattutto per quanto riguarda la potenza audio erogata. Il modello del colosso sudcoreano, infatti, ha dalla sua 400W pronti a sbalordirti con un muro sonoro estremamente potente. Sono presenti anche le tecnologie audio DTS:X, Dolby Atmos e Dolby Digital per un ascolto ad alti livelli.

La soundbar è disponibile in sconto a 299,99€ fino alle ore 23:59 del 13 aprile.

