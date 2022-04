Supradyn ricarica a META’ PREZZO su Amazon (11€)

Supdrayn 60 compresse: il famoso integratore multivitaminico è ora in vendita su Amazon in super offerta a soli 11€.

Sessanta compresse del famosissimo integratore multivitaminico Supradyn praticamente quasi a metà prezzo. Le puoi trovare infatti su Amazon a soli 11€, ovverosia col 49% di sconto, e con le spedizioni gratuite.

Supradyn integratore multivitaminico

Questo integratore multivitaminico con vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5 e niacina ad alto dosaggio, pari al 300% del valore nutritivo di riferimento, ha bisogno di poche presentazioni, tanto è famoso. La sua formula si basa molto sul Coenzima Q10 è una sostanza presente in tutte le cellule del nostro organismo. Si trova all’interno dei mitocondri, organelli cellulari considerati la centrale energetica della cellula.

Al loro interno avviene la respirazione cellulare, con cui sono in grado di produrre grandi quantità di energia. Disponibile in confezione da 60 compresse. “Gli integratori non vanno intesi come sostituiti di una dieta variata e di un corretto stile di vita”. Contiene 13 vitamine e 9 minerali che aiutano il corpo a ricaricare l’energia quando ti senti stanco o affaticato, con coenzima Q10 che aiuta a rifornire le cellule di energia. Senza glutine e naturalmente privo di lattosio.

Avere una vita sana ed equilibrata è una sfida quotidiana, ma grazie al giusto apporto di vitamine e minerali di Supradyn potrai ritrovare l’energia di cui hai bisogno e vivere a pieno le tue giornate. Li puoi trovare su Amazon a soli 11€, ovverosia col 49% di sconto, e con le spedizioni gratuite.