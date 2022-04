Telecamera di sicurezza con Alexa: OFFERTACCIA Amazon (28€)

Telecamera di sicurezza da interno con Amazon Alexa, sensore a infrarossi e rotazione a 360° in offerta su Amazon a prezzo shock.

Non è mai un periodo giusto o sbagliato per decidere di acquistare una telecamera di sicurezza da interno, purché si scelga un prodotto valido, completo e soprattutto affidabile. Se sei alla ricerca di una soluzione che risponda a queste richieste, ti consigliamo di sfruttare subito l’offerta di Amazon per la telecamera di sicurezza EZVIZ.

Nonostante il prezzo molto economico, infatti, rappresenta una soluzione molto valida per avere sempre sotto controllo la tua abitazione o magari il tuo ufficio. Posizionala nei punti caldi della tua abitazione, magari verso la porta d’ingresso, e stai sicuro che ti avviserà immediatamente nel caso in cui inquadrasse movimenti sospetti.

Ad appena 28€ la videocamera di sicurezza da interno ha alcune caratteristiche molto interessanti: il tracciamento intelligente del movimento è in grado di acquisire un bersaglio e seguirlo automaticamente, inviando al contempo notifiche al telefono e registrando un video ad alta risoluzione.

Il sensore grandangolare dispone inoltre della visione notturna per riprendere immagini e video ad alta risoluzione anche durante la notte, mentre il sistema audio bidirezionale ti offre la possibilità di parlare attraverso esso direttamente dall’applicazione mobile (è compatibile con iOS di Apple e Android). A impreziosire ancora di più la qualità del dispositivo, troviamo il pieno supporto ad Amazon Alexa (ma anche IFTTT e Google Home) per controllarla come un comune device per la smart home.

Cosa stai aspettando? Acquista immediatamente la videocamera di sicurezza da interno a un prezzo incredibilmente basso, e tieni al sicuro la tua abitazione. Tantissime persone l’hanno già acquistata e sono rimaste piacevolmente colpite dalla qualità del prodotto: non lasciarti ingannare dal prezzo economico.

