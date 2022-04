Echo 4+lampadina Philips (E27) compatibile Alexa, BOMBA Amazon

Offertona Amazon per chi vuole avere un primo assaggio di smarthome: Echo 4 + lampadina compatibile con Alexa a prezzo WOW (-31%).

Questo bundle è l’ideale per chi vorrebbe sperimentare il concetto di Casa intelligente per valutare con calma se poi investirci per davvero. Con circa 69€ anziché al solito prezzo di listino di 99€, può infatti avere insieme un Amazon Echo di 4ª generazione e una lampadina Philips Hue (E27). Spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon.

Echo 4+lampadina compatibile con Alexa: AFFARONE su Amazon

Questo bundle ha tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente. Ci trovi innanzitutto un dispositivo a tutto tondo, che unisce un audio di alta qualità, un hub per smart home Zigbee integrato e un sensore di temperatura in un unico dispositivo. Con l’hub integrato è facile quindi configurare i dispositivi, come la lampadina Philips Hue inclusa, per controllare luci, serrature e sensori con comandi vocali.

Questo dispositivo è davvero il top per chi ama la buona musica: ti offre alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi, per un suono ricco e definito che si adatta automaticamente a qualsiasi ambiente. E poi è super semplice da controllare a voce, grazie all’aiuto di Alexa: ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali, oppure stazioni radio, podcast e audiolibri Audible. Tutto a portata di… voce.

Insomma, se vuoi avere un primo assaggio di smart home per poi decidere se fa al caso tuo, questo bundle è davvero l’ideale. Con circa 69€ invece che al prezzo di listino di 99€, porti a casa l’ottimo Echo 4 e l’utilissima lampadina Philips Hue (E27) compatibile con Alexa. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon.