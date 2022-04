Bastano appena 19€ per cuffie Bluetooth come le AirPods: prezzo SHOCK

Non farti scappare questa incredibile offerta di Amazon per un paio di cuffie Bluetooth in offerta a un prezzo quasi ridicolo.

Sei amante del design delle AirPods di Apple ma non vuoi spendere tutti quei soldi per acquistarle? Nessun problema: se acquisti adesso queste cuffie Bluetooth in offerta su Amazon, ti arrivano a casa in appena 1 giorno e con un design che riprende quello del device del colosso di Cupertino.

Non lasciarti ingannare dal prezzo di appena 19€: il device offre anche la stessa varietà di controlli touch per gestire il playback audio e anche le chiamate in arrivo, il tutto a 1/10 del costo delle cuffie di Apple.

Cuffie Bluetooth come le AirPods in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Il chip Bluetooth 5.0 non solo ti garantisce una connessione sempre stabile con il tuo device (iOS o Android fa lo stesso, sono supportati entrambi), ma anche la riproduzione dei file audio ad alta risoluzione avviene sempre con estrema precisione e senza alcun tipo di lag. L’equalizzazione delle cuffie è pensata per assicurarti una buona qualità di ascolto per i brani caratterizzati da una importante linea di basse frequenze, ma anche per i generi musicali invece in stile pop.

Oltre ad offrirti una buona qualità delle telefonate grazie alla presenza di ben quattro microfoni integrati, è anche presente la tecnologia di cancellazione del rumore che si occupa di ridurre i rumori di fondo dell’80% per assicurarti così un ascolto equilibrato e senza distrazioni.

Cosa stai aspettando? Non farti scappare questa incredibile occasione su Amazon e acquista subito le cuffie Bluetooth a un prezzo assolutamente ridicolo. Non solo hanno un design identico a quelle delle cuffie di Apple, ma ti garantiscono anche un ascolto di buon livello.

Le offerte di Primavera di Amazon sono già partire: scopri una vasta gamma di prodotti in sconto all’interno dell’apposita pagina sulle offerte!