Honor Play 6T: tutto quello che sappiamo sui nuovi midrange

Honor Play 6T sarà la nuova proposta di fascia media dell’ex sub brand di Huawei; arriverà sul mercato il prossimo 7 aprile 2022.

Secondo quanto si apprende, gli smartphone di fascia media della serie Play 6T di Honor saranno alimentati dai processori di casa MediaTek. Sappiamo che l’ex sub brand di Huawei ha annunciato che presto terrà un evento di lancio; la data fissata è per il 7 aprile e i prodotti arriveranno in Cina.

Ora, a pochi giorni di distanza del debutto, è emerso un nuovo report che suggerisce che tutti i telefoni della serie saranno tutti alimentati da una soluzione MediaTek.

Certo: conosciamo che i device godranno di chipset del colosso taiwanese, ma ad oggi non sappiamo il modello esatto del SoC in questione. Qualcuno ipotizza però che si parli del nuovo Dimensity 820.

Ma cosa sappiamo di Honor Play 6T?

Il telefono è stato avvistato sull’ente per la certificazione TENAA; dal sito scopriamo che godrà di uno schermo piatto con un foro per la selfiecam. Ha uno spessore di 7,45 mm e un peso contenuto di soli 175 grammi.

Lo schermo sarà una soluzione LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (si parla di 2388 x 1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Dovrebbe arrivare con 8 GB di RAM e con 256 GB di storage.

Sul fronte fotografico, sul posteriore troviamo una configurazione dual camera con sensore principale da 48 Megapixel. Il secondo invece, sarà un obiettivo macro da 2 Mpx. Anteriormente, troveremo uno snapper da 48 MPX per i selfie e le videocall.

Fra le altre cose, ipotizziamo che lo smartphone in questione sia dotato dell’ultima versione del sistema operativo Android 12 con skin personalizzata MagicOS dell’azienda. Troveremo poi una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 40 W.

Nelle notizie correlate, il debutto del Magic4, il flagship di ultima generazione dotato di Snapdragon 8 Gen 1, è previsto per il 22 aprile. Questo device sarà un’ammiraglia con specifiche di punta ma con un prezzo contenuto: arriverà in tutto il mondo, secondo quanto comunicato da Honor.

Voi cosa ne pensate?