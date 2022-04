iPhone XR (come NUOVO): a questo prezzo è UN REGALO (-300€)

iPhone XR (64 GB) si trova su Amazon (come nuovo) ad un prezzo semplicemente unico: solo 285,00€, con sconto immediato di 300€. Best buy, punto.

Girovagando sul web, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa: abbiamo scovato iPhone XR da 64 GB, in versione ricondizionato come nuovo, certificato da Amazon, ad un prezzo semplicemente unico. Tenetevi forti, perché parliamo di una promozione super vantaggiosa per chiunque cerca un melafonino ad un prezzo contenuto. Solo 289,99€ al posto di 589,00€. Fra le altre cose, avete la possibilità di pagarlo dilazionando il cartellino finale in comode rate, così da non pesarvi sul portafogli.

Capite bene che si tratta di uno sconto folle. Praticamente portate questo smartphone alla metà del prezzo di listino. Non di meno, qualcuno potrebbe chiedersi: ma ha senso acquistare un XR del 2018? Spoiler: assolutamente sì, anzi, lo ribadiamo in maiuscolo: ASSOLUTAMENTE Sì! Ma perché scegliere un vecchio telefono del 2018 ricondizionato (in perfette condizioni, pari al nuovo) ad un SE (2022), ad esempio?

iPhone XR a meno di 300€: è un regalo, punto

Il motivo per preferire questo smartphone ad un SE di ultima generazione è sicuramente il costo. 289,00€ contro 529,00€, a parità di GB, è un vantaggio non da poco. Poi c’è un design più accattivante, con Face ID, cornici ridotte e sensori di ultima generazione. Viene proposto in colorazione bianca (un evergreen) e ha un processore potente – certo, non quanto quello dell’SE – ma in grado di far girare fluide tutte le app. È aggiornatissimo all’ultima versione di iOS (15.4.1) e presenta una fotocamera da 12 Mpx con tutti gli effetti software che tanto piacciono ai creativi.

Ha un’autonomia semplicemente spaventosa: non giriamoci intorno. La sua batteria è incredibile e asfalta quella del nuovo midrange premium di Apple.

Esteticamente, ricorda molto l’iPhone 4 del 2010, con un look in vetro e un frame in alluminio satinato simile a quello che abbiamo sulla scocca di un Apple Watch, ad esempio. Inoltre, in confezione troverete ancora il caricatore da muro… cosa da non sottovalutare.

Cosa aspettate? A 289,99€ è da non lasciarselo sfuggire.