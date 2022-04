Netflix, film e serie TV tra il 4 e il 10 aprile 2022

I film e le serie TV su Netflix tra il 4 e il 10 aprile 2022: dalla pellicola Metal Lords alla quinta stagione di Élite.

Netflix distribuisce qualche contenuto interessante già nella sua prima settimana di questo nuovo mese, soprattutto per quanto riguarda gli show in uscita. Ottimi ritorni attendono infatti gli abbonati tra il 4 e il 10 aprile 2022, ma anche qualche accattivante novità.

Ne è un esempio Michela Giraud: La verità, lo giuro!, stand-up in cui la comica di successo ha davvero tanto da raccontare, dal successo sul lavoro all’etichetta del “curvy”, passando per la danza classica. La Giraud si prepara dunque ad approdare sulla piattaforma streaming dopo la sua partecipazione alla prima stagione di LOL – Chi ride è fuori (del servizio rivale Prime Video), al film Maschile Singolare dove è stata protagonista, e allo show di Michelle Hunziker, Michelle Impossible.

Gli appassionati di serie TV, invece, potranno contare sulla quinta stagione di Élite, che con i nuovi otto episodi riprenderà a raccontare la storia dopo gli eventi di Capodanno, in cui sono stati protagonisti Guzmán e Armando. Sarà messa a dura prova la relazione tra Samuel e Ari, e tre nuovi membri del cast saranno accolti. Tra l’altro, la produzione è stata già rinnovata per una sesta stagione, quindi i fan si aspettano che il finale della season 5 non risponderà a tutte le loro domande.

Tra i film in uscita troviamo The In Between – Non ti perderò, drama in cui la giovane Tessa perde il suo Skylar a causa di un incidente d’auto. La ragazza crede però che lui stia provando a contattarla dall’aldilà, così va in cerca di risposte. Il suo desiderio è quello di comunicare con il fidanzato un’ultima volta, in modo tale che la loro storia d’amore possa avere il finale che merita. Nel cast, la promettente Joey King.

Altra pellicola interessante è Metal Lords, prodotta dai creatori di Game of Thrones (David Benioff e D. B. Weiss) e incentrata su due giovani che vogliono fondare una band heavy metal in una scuola superiore. Quando non riescono a trovare un bassista, si imbattono in una ragazza bravissima a suonare il violoncello. Il gruppo dovrà lavorare insieme per superare le divergenze, al fine di vincere la Battaglia delle Band.

Netflix: tutte le novità tra il 4 e il 10 aprile 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Better Call Saul (stagione 5) – 4 aprile

Green Mothers Club (stagione 1) – 6 aprile

Linee bollenti (stagione 1) – 8 aprile

Élite (stagione 5) – 8 aprile

Tiger & Bunny (stagione 2) – 8 aprile

Film originali

Danzando sul cristallo – 8 aprile

Metal Lords – 8 aprile

The In Between – Non ti perderò – 8 aprile

Documentari

Jimmy Savile: A British Horror Story (stagione 1) – 6 aprile

Senzo: omicidio di una star del calcio (stagione 1) – 7 aprile

Stand-Up

Ronny Chieng: Speakeasy – 5 aprile

Michela Giraud: La verità, lo giuro! – 5 aprile

