Redmi Watch 2 Lite by Xiaomi: tanta qualità a un prezzo RIDICOLO

L’ottimo smartwatch economico Redmi Watch 2 Lite è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da ignorare.

In alcuni casi può risultare più difficile del previsto trovare una buona offerta per un modello di smartwatch economico, ma quella di oggi su Redmi Watch 2 Lite by Xiaomi è l’offerta di Amazon che non puoi assolutamente farti sfuggire di mano per diversi motivi.

Innanzitutto il prezzo: ad appena 55€ è l’incarnazione del dispositivo con un rapporto qualità/prezzo sorprendente. Il fitness tracker dispone di tutte le feature e le caratteristiche che si trovano anche su device molto più costosi, il tutto racchiuso all’interno di un design giovanile e curato sotto tutti i punti di vista.

Redmi Watch 2 Lite è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da resistere

Il display touch a colori da 1.55 pollici è ideale per avere sempre sotto controllo i dati più importanti della giornata: non solo l’ora, ma anche le informazioni basilari relative al movimento, le calorie bruciate, la distanza percorsa e l’autonomia residua.

Sul retro l’ottimo sensore per il battito cardiaco è stato sviluppato per monitorare la frequenza cardiaca 24/7, anche di notte, e permette anche di registrare i valori relativi alla concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre, Redmi Watch 2 Lite è uno dei pochissimi smartwatch economici a montare un modulo GPS indipendente: puoi uscire in strada, andare al parco a correre, e controllare sul telefono la distanza percorsa e la mappa del percorso grazie al chipset integrato.

Completamente compatibile con tutti gli smartphone iOS di Apple e i dispositivi Android, il device ti permette di ricevere le notifiche in arrivo dalle principali applicazioni mobile. Che dire poi dell’autonomia: con una sola ricarica puoi indossare lo smartwatch per 10 giorni di fila senza avere bisogno di ricaricarlo.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo nuovo smartwatch economico per riceverlo a casa già domani.

