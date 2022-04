Spider-Man: No Way Home, data streaming su Prime Video

Prime Video di Amazon ha rivelato la data d’uscita nella quale arriverà sullo store digitale il film Spider-Man: No Way Home.

Amazon ha annunciato quando arriverà sul suo servizio Prime Video lo streaming (a noleggio) di Spider-Man: No Way Home. Mentre è già disponibile per l’acquisto, per il noleggio ci sarà d’aspettare l’8 aprile, ovvero tra circa 4 giorni.

Nel caso non foste iscritti a Prime Video, potete abbonarvi per 30 giorni in modo gratuito cliccando su questo link: avrete migliaia di film e serie tv da poter vedere gratuitamente, dalle più recenti a vere e proprie perle da vedere tutte d’un fiato.

Spider-Man: No Way Home arriverà in noleggio l’8 aprile

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

In questo nuovo capitolo la star Tom Holland torna nei panni dell’amichevole Supereroe di quartiere dell’Universo Cinematografico Marvel in una super produzione che riunisce oltre vent’anni di storie, insieme alla magnetica Zendaya nel ruolo di Michelle “MJ” Jones-Watson e l’iconico Benedict Cumberbatch in quelli dello stregone supremo Doctor Strange. Il regista Jon Watts, già dietro la macchina da presa di “Spider-Man: Homecoming” e “Spider-Man: Far From Home”, dopo le incursioni nelle capitali europee del film precedente sposta l’azione nel Multiverso.

Ricordiamo inoltre che il 12 aprile arriverà in commercio in Home Video (DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD) la versione fisica del film, che conterrà 80 minuti di scene inedite e contenuti aggiuntivi, oltre che una calamita da collezione.