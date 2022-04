Apple Watch Series 6 SCONTATO di 140€ (offerta lampo)

Apple Watch Series 6 a soli 399,00€ è l’offerta del giorno; si trova in promozione su Amazon con 140€ di sconto, nella sua variante da 40mm + Cellular.

In questi giorni di saldi di primavera, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero eccezionale; di fatto, dal 1° aprile su Amazon, per due settimane, troviamo promozioni e sconti semplicemente “fuori di testa”. Quella che vogliamo segnalarvi è unica e irripetibile, soprattutto se siete alla ricerca di un Apple Watch.

Il modello Watch Series 6 uscito a settembre 2020, si può può portare a casa con 140€ di sconto. Sì, avete letto bene. Il prezzo finale del wearable è 399,00€ al posto di 549,00€. Capite bene che è l’occasione perfetta per portarsi a casa l’ultima proposta della mela sul fronte degli indossabili da polso. Non di meno, c’è la possibilità di usufruire della spedizione gratuita e della consegna celere in 24 o 48 ore. Noi vi consigliamo di approfittarne prima che terminino le scorte o prima che la promo finisca. Avete ancora pochissimi giorni di tempo, quindi siate veloci.

Apple Watch Series 6 al miglior prezzo possibile

La variante in questione ha la cassa da 40 mm, ma gode anche del supporto alle reti Cellular. Esatto, è proprio qui che si snoda il tutto. A 399,00€ vi potete prendere l’Apple Watch di ultima generazione, con tutte le features sanitarie più utili del momento, e con la possibilità di abbinarvi una SIM virtuale. Per esempio, con Vodafone o Tim, potrete sottoscrivere un abbonamento da 5€ al mese per usare il device come dispositivo per le chiamate anche senza la necessità di avere al proprio fianco il telefono. Questa è – a nostro avviso – una funzionalità unica che ci fa amare il piccolo gadget di Cupertino.

C’è il sensore per monitorare il livello di ossigenazione presente nel sangue, ma si può anche eseguire in diretta un test per l’ECG. Potrete altresì usare l’orologio per controllare il vostro sonno notturno, le eventuali aritmie cardiache e il battito H24, 7 giorni su 7. Non di meno, è un perfetto notificatore. A soli 399,00€ è semplicemente un “best buy”: siate veloci.