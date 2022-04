Fastweb Mobile 5G 150 GB, chiamate gratis e 100 SMS a 7,95€ al mese

Grazie a una nuova offerta speciale, puoi attivare Fastweb Mobile a soli 7,95€ al mese: 5G, 150GB e chiamate illimitate incluse.

Fastweb Mobile rilancia con una nuova interessantissima offerta speciale. A soli 7,95€ al mese puoi avere infatti 5G, chiamate illimitate verso tutti, 100 SMS e 150 GB di navigazione.

Tutto quello che devi fare è abbonarti online e versare un contributo di 10 euro per la tua SIM che ti verrà recapitata a casa in forma totalmente gratuita!

Fastweb Mobile 5G: cosa include l’offerta a 7,95€ al mese

L’offerta di Fastweb Mobile che ti proponiamo oggi include nel dettaglio:

150 GB di navigazione internet senza filtri o limitazioni con 5G incluso senza costi aggiuntivi

senza filtri o limitazioni con 5G incluso senza costi aggiuntivi Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, senza nessuno scatto alla risposta

verso numeri fissi e mobili nazionali, senza nessuno scatto alla risposta 100 SMS

Segreteria telefonica, avviso di chiamata, servizio “Ti ho chiamato”, verifica del credito residuo: tutti inclusi senza costi aggiuntivi.

Per attivare l’offerta non ti rimane che abbonarti online e concludere la sottoscrizione di Fastweb Mobile. La SIM Fastweb sarà a casa tua entro 7 giorni lavorativi e per abilitarla non dovrai altro che seguire una semplice procedura di video-identificazione.

Successivamente, la SIM si attiverà entro le 48 ore successive alla validazione. L’offerta si rinnoverà ogni mese a tua scelta tramite Ricarica Automatica o Manuale. In fase di sottoscrizione ti verrà chiesto di versare 10€ di contributo una tantum per la SIM e 7,95€ per la prima ricarica.

Oltre a quanto elencato, l’offerta di Fastweb Mobile ti permette di effettuare chiamate gratuite verso più di 60 destinazioni internazionali. E, se dovessi trovarti all’estero, hai il roaming incluso anche in UK e Svizzera e potrai navigare fino a 6GB al mese, con SMS e chiamate incluse.

Per approfittare della promozione, non devi far altro che collegarti alla pagina ufficiale di Fastweb Mobile per usufruire della promozione che ti permetterà di attivare il tuo contratto a soli 7,95 al mese. Puoi scegliere se abbonarti direttamente online oppure ricevere una chiamata da un operatore Fastweb per tutte le informazioni del caso.