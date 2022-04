Huawei Band 6: smartband incredibile a prezzo REGALATO (39€)

L’ottima e apprezzata smartband Huawei Band 6 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo quasi regalato: non lasciartela scappare.

L’offerta Amazon di oggi su Huawei Band 6 è una di quelle a cui non puoi rinunciare se sei alla ricerca di una smartband caratterizzata da un design giovanile e curato, un parco sensori impressionante e sempre affidabile e un prezzo di vendita molto interessante.

Infatti, ad appena 39€ (merito dello sconto del 20%), la smartband del colosso cinese rappresenta la scelta a cui non puoi assolutamente rinunciare.

Innanzitutto dispone di uno tra i migliori display AMOLED del settore con una diagonale di 1.47 pollici che ti permette di controllare facilmente ogni aspetto del device, comprese le notifiche in arrivo dal tuo smartphone. Sotto la scocca è presente poi la tecnologia Huawei Truseen 4.0, una particolare funzionalità che permette alla smartband di registrare in maniera precisa la frequenza cardiaca 24/7 per darti sempre la possibilità di controllare i battiti del tuo cuore (sia a riposo che sotto sforzo).

Inoltre, il sensore per il battito cardiaco è anche in grado di registrare le informazioni relative alla concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2); può anche registrare alcuni parametri importanti per darti modo di migliorare la qualità del sonno. Con oltre 85 modalità di allenamento personalizzate e più di 10 modalità di allenamento professionali, la smartband di Huawei si trasforma nel tuo coach personale durante gli allenamenti in palestra e non solo.

Cosa stai aspettando? Acquista subito Huawei Band 6 in offerta su Amazon ad appena 39€: tantissime personale la indossano quotidianamente e non se ne sono mai pentite.

