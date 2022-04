Mantieni la pelle liscia e giovane con questo siero con acido Ialuronico puro

Questo siero alla vitamina C è la miglior scelta tra i prodotti viso donna e uomo. Fallo tuo su Amazon scontato del 7%.

Mantenere la propria pelle liscia e giovane non è solo una questione di estetica, ma anche di salute. Questo siero viso della Florence è arricchito con ingredienti noti per la loro azione antirughe e antimacchie, si assorbe subito per un’azione SUPER idratante e rimpolpante immediata. Oggi puoi trovarlo in offerta a soli 13€, con spedizioni gratuite via Amazon.

Florence siero viso con Acido Ialuronico Puro 100%

Questo prodotto è quindi ideale per mantenere una pelle fresca e nutrita. Il mix di vitamina C, E, acido ialuronico a basso e medio peso molecolare, olio di jojoba e aloe vera stimola la produzione di collagene migliorando la texture della pelle dall’interno.

Delicato sulla pelle, contiene la più alta concentrazione autorizzata di acido ialuronico puro 100%, vitamina C e oltre 20 elementi sicuri, usati nella cosmesi donna e uomo come agenti antirughe occhi, occhiaie e borse, acne, pori dilatati. Fantastico abbinato a una crema viso per macchie ed ottimo per il contorno labbra.

Florence siero viso ha una delicata fragranza agli agrumi: in una piacevole esperienza dei sensi contrasta gli inestetismi della pelle rendendola radiosa e giovanile. Pensato per la pelle sensibile, idoneo per tutti i tipi di pelle: mista, secca, grassa, matura…e scelta ormai immancabile anche per la bellezza uomo.

Infatti è dermatologicamente testato dal Dip. di Dermatologia del Policlinico di Modena. Oggi puoi trovarlo in offerta a soli 13€, con spedizioni gratuite via Amazon.