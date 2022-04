Prime Video, film e serie TV tra il 4 e il 10 aprile 2022

I film e le serie TV su Prime Video tra il 4 e il 10 aprile 2022: dal documentario su Laura Pausini alla pellicola La cena delle spie.

Prime Video propone, già nella prima settimana del mese, contenuti accattivanti. A partire dai film, sia originali che di terze parti.

Tra il 4 e il 10 aprile 2022, infatti, la piattaforma streaming di Amazon accoglie Freaks Out del regista Gabriele Mainetti. La pellicola è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e segue le vicende del Circo Mezzapiotta, di proprietà dell’ebreo Israel, di cui fanno parte quattro freaks: Mario, un nano con ritardo mentale, Fulvio, affetto da ipertricosi, Cencio, un albino, e Matilde, in grado di folgorare chiunque la tocchi. Freaks Out è una pellicola presentata per la prima volta alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ed è detentrice del Leoncino d’oro e del Premio Pasinetti (tra le altre cose).

In questa settimana è distribuito su Prime Video anche Laura Pausini – Piacere di conoscerti, docufilm che permetterà ai fan della nota cantante italiana di scoprire aspetti di se stessa e del suo mondo, mai visti e immaginati. Laura torna infatti sui suoi passi, dall’infanzia a tutte le tappe della sua quotidianità e della sua straordinaria carriera, immaginando quello che sarebbe potuto accadere se non avesse vinto nel 1993 il Festival di Sanremo e, di conseguenza, non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star.

E ancora, la settimana del servizio di Amazon si arricchisce con La cena delle spie, che ha per protagonisti Chris Pine e Thandiwe Newton nei panni rispettivamente di un agente della CIA e di una sua ex collega. Un avvincente thriller che ruota intorno a una storia di spionaggio su nazioni di continenti diversi, dall’Austria alla California, passando per l’Inghilterra. I due dovranno riuscire a mettere da parte il passato, essendo stati amanti, e lavorare insieme per scovare una pericolosa talpa che si nasconde tra i loro vecchi colleghi.

Prime Video: tutte le novità tra il 4 e il 10 aprile 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

La cena delle spie – 8 aprile

Film non originali

Freaks Out – 4 aprile

Why Me? – 4 aprile

Summertime – Sole, cuore… Amore – 4 aprile

Babylon A. D. – 4 aprile

In Darkness – Nell’Oscurità – 4 aprile

All’Alba Perderò – 4 aprile

Killer Joe – 5 aprile

Navigator – 6 aprile

Il Premio – 6 aprile

El Cid – 7 aprile

La Ragazza Del Mondo- 8 aprile

The Hateful Eight- 8 aprile

Documentari

Laura Pausini – Piacere di conoscerti – 7 aprile

