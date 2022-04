Realme Pad Mini è qui: è il punto di riferimento degli entry level?

Realme ha presentato il tablet Realme Pad Mini con un design piacevole e una scheda tecnica da medio gamma di razza: tutti i dettagli.

A seguito delle ultime indiscrezioni su Realme Pad Mini provenienti dall’FCC, in queste ore il colosso cinese ha finalmente presentato ufficialmente il fratello minore di Realme Pad.

Come si era detto già numerose volte a seguito di leak, rumor, indiscrezioni e teaser, il nuovo tablet di Realme incarna alla perfezione la strategia commerciale dell’azienda: è un device economico con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realme Pad Mini: caratteristiche e design

Frontalmente è presente un display LCD da 8.7 pollici a risoluzione WXGA+ da 1340 x 800 pixel: le cornici sono ottimizzate il giusto, anche considerando la fascia di prezzo, e nella porzione superiore è presente il sensore da 5 MP con FOV di 105°.

Piuttosto apprezzabile la scelta di un telaio unibody in alluminio che conferisce al device un look & feel di fascia decisamente più alta: sotto la sua superficie è presente il processore Unisoc T616 con 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Piuttosto basilare la fotocamera posteriore con un sensore da 8 MP, mentre la batteria da 6400 con ricarica rapida da 18W dovrebbe garantire un’ottima autonomia considerando anche le prestazioni offerte dal processore. Come sistema operativo, infine, è stato scelto Android 11 con la personalizzazione Realme UI.

Scheda tecnica

Display LCD da 8.7 pollici a risoluzione WXGA+ da 1340 × 800 pixel;

Processore Unisoc T616 con 3/4 GB RAM e 32/64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

Fotocamera posteriore da 8 MP;

Fotocamera anteriore da 5 MP con FOV di 105°;

Connettività 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS e porta USB Type-C;

Batteria da 6400 mAh con ricarica rapida da 18W;

Dimensioni: 211.8 × 124.5 × 7.6 mm;

Peso: 372 grammi;

Android 11 con la personalizzazione Realme UI.

Prezzo e disponibilità

Disponibile già da oggi nelle Filippine nelle colorazioni grigia e blu, il device avrebbe un prezzo pari a circa 180 euro al cambio per la versione con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio interno. Non ci sono indicazioni per quanto riguarda l’eventuale disponibilità anche in Europa, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.