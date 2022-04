Set di 4 adattatori USB, PREZZO IMBARAZZANTE (1€ cad.)

Adattatore USB, un accessorio incredibilmente economico che costa appena 1€ su Amazon, venduto in un box da quattro.

Su Amazon è disponibile un accessorio per smartphone incredibilmente utile ed economico, di quelli che tutti dovrebbero avere: un adattatore USB da 1€ in un pacchetto da quattro. In pratica, spendi 4€ totali per altrettanti device.

Adattatori USB super utili ed economici

Questo gioiellino può tornare utile in tantissimi occasioni, per esempio per collegare memorie esterne o per connettere mouse e tastiere. Super semplice da usare, si tratta di un piccolo adattatore che aggiunge una porta USB standard (di tipo A) al tuo device, a partire dalla sua porta USB-C.

Puoi sfruttarne uno, due oppure tutti e quattro per collegare uno o più cavi standard, magari per spostare i dati da un vecchio dispositivo a un nuovo terminale, anche un PC con porta USB-C. In questo modo puoi perfino riportare a nuovo i cavi più obsoleti che avevi messo da parte perché ormai non più utilizzabili.

Secondo noi un oggetto così utile, eppure così economico, non deve mancare in nessuna abitazione. E’ troppo utile se ci pensi bene, e ne puoi avere ben quattro in un colpo solo. Considera infatti che su Amazon costano 1€ ciascuno, ma che il set completo da 4€ ti dà ben quattro adattatori. Un’occasione troppo vantaggiosa per lasciarsela sfuggire.