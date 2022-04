HONOR, pieno supporto a Phone Link di Microsoft: si parte dalla Cina

HONOR conferma che i suoi smartphone serie Magic V, Magic4 e Magic3 supportano completamente Phone Link di Microsoft: i dettagli.

Con un comunicato stampa ufficiale HONOR annuncia il supporto pieno e completo a Phone Link di Microsoft, l’ottima applicazione che riduce le barriere tra smartphone e PC e permette la completa integrazione del workflow mobile anche sui computer con l’OS del gigante di Redmond.

Inizialmente offerta solo agli utenti HONOR residenti in Cina, l’azienda mobile fa sapere che il supporto a Phone Link sarà disponibile per gli smartphone HONOR Magic V, HONOR Magic4 Series e HONOR Magic3 Series.

HONOR assicura pieno supporto a Phone Link di Microsoft: si pare dalla Cina

Fino a poco tempo fa conosciuto come Il tuo telefono, la nuova applicazione Phone Link di Microsoft introduce una interfaccia grafica completamente ridisegnata e ripensata per offrire agli utenti un’esperienza utente migliore e più semplice.

Microsoft prende quindi la palla al balzo per dare all’applicazione un aspetto anche più in linea con il design di Windows 11: le icone, i testi e l’interfaccia in generale è stata completamente ridisegnata per fondersi con le altre app di Microsoft.

“Di recente abbiamo compiuto un passo entusiasmante nello sblocco di questa funzionalità cross-device per un mercato nuovo di zecca – fa sapere Microsoft nella nota ufficiale. Phone Link è ora disponibile in Cina grazie a una partnership con HONOR che rende queste esperienza ora disponibili sui dispositivi HONOR Magic V, Magic4 Series e Magic3 Series, con altri in arrivo.”

L’integrazione con HONOR si somma a quella già disponibile per i dispositivi Surface Duo e gli smartphone Samsung, aprendo così le porte a un gran numero di nuovi utenti.