Cuffie Bluetooth con case di ricarica con display: GENIALATA a 19€

Cuffie Bluetooth in offerta su Amazon ad appena 19€ con case di ricarica munito di display che mostra la batteria residua.

Questo paio di cuffie Bluetooth in offerta su Amazon sono le uniche che ti garantiscono la possibilità di controllare con precisione la quantità di batteria residua del case di ricarica.

Infatti, nonostante il prezzo di appena 19€, le cuffie sono dotate di un comodo case di ricarica che dispone di un display in grado di mostrarti in tempo reale la percentuale di batteria residua; in questo modo hai la possibilità di valutare con estrema precisione quanta batteria hai ancora a disposizione per ricaricare gli auricolari.

Cuffie Bluetooth in offerta su Amazon a 19€ con case di ricarica munito di display

Dotati di un design ergonomico e ricercato, le cuffie dispongono di un modulo Bluetooth 5.0 per darti la possibilità di ascoltare tutta la musica che vuoi ad alta risoluzione. Inoltre, grazie alla piena compatibilità con iOS di Apple e Android, puoi iniziare collegarle rapidamente a tutti i device che vuoi semplicemente sollevando il coperchio del case di ricarica.

Completamente impermeabili grazie alla certificazione IPX7 – le puoi indossare sotto la pioggia o in palestra durante un allenamento intensivo -, ti garantiscono 5 ore di riproduzione continuata e fino a 30 ore di autonomia complessiva sfruttando il case di ricarica. Inoltre, per quelle situazioni di emergenza, il case di ricarica funge anche da powerbank per ricaricare rapidamente il tuo telefono.

Cosa stai aspettando? Acquista subito le singolari cuffie Bluetooth dotate dell’incredibile case di custodia che ti mostra in tempo reale la percentuale di ricarica disponibile. Indossale ogni giorno per ascoltare la tua musica preferita ovunque tu vada, anche in palestra. Ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 5%” per acquistarle a un prezzo ancora più conveniente.

