Huawei Band 6 a 39€ è ASSURDA: smartband completa di tutto (Amazon)

L’offerta di Amazon di oggi sull’ottima smartband Huawei Band 6 è una di quelle a cui non è possibile resistere considerando la grande qualità del fitness tracker. Se sei alla ricerca di un wearable leggero, compatto, dal buon design e soprattutto ricco di funzionalità al di sotto dei 50€, allora la smartband di Huawei fa al caso tuo.

Ad appena 39€, infatti, rappresenta senza esagerazione una delle smartband da acquistare ad occhi chiusi anche solo come device per controllare le notifiche in arrivo dal proprio smartphone (supporta sia iOS di Apple che i device Android).

È dotata di un display AMOLED a colori da 1.47 pollici ideale per gestire le notifiche e non solo: l’ottima luminosità, inoltre, ti permette di leggere chiaramente il testo dei messaggi e dei vari menu anche sotto la luce diretta del sole.

La smartband di Huawei è dotata di un sensore per il battito cardiaco non solo pensato per registrare 24/7 la frequenza cardiaca (sia sotto sforzo che a riposo), ma dispone anche della tecnologia per monitorare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Dotata di una cassa resistente all’acqua fino a 5 ATM (50 metri di profondità), la smartband è in grado di registrare le statistiche relative a 85 modalità di allenamento personalizzate e più di 10 modalità di allenamento professionali.

È praticamente impossibile resistere a questa offerta se sei alla ricerca di una smartband di alto livello: acquistala subito e non perdere questa incredibile occasione per allacciare al polso un device che imparerai ad amare sin dal primo minuto. Tantissime persone la utilizzo quotidianamente anche in palestra per registrare le informazioni sugli allenamenti.

