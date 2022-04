Il monitor della qualità dell’aria di Amazon è in SUPER OFFERTA

Il monitor della qualità dell’aria 5 in 1 originale di Amazon, compatibile con Alexa, è finalmente in sconto per la primavera.

Lo Smart Air Quality Monitor, ovverosia il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon, è finalmente in promozione. Grazie alle offerte di Primavera è arrivato quindi il momento perfetto per portarlo a casa con appena 62€, con un risparmio netto del 21% e un enorme guadagno in termini di salute.

Amazon Smart Air Quality Monitor

Compatibile con Alexa, questo dispositivo è il primo monitor della qualità dell’aria 5 in 1 smart lanciato da Amazon che ti consente in ogni momento della giornata di misurare parametri fondamentali come per esempio la presenza nell’aria di casa tua di particolato, composti organici volatili, monossido di carbonio e così via.

Oltre a essere bello esteticamente è anche discreto e di piccole dimensioni, per cui lo puoi posizionare dove vuoi, dal salotto alla cucina. Un prodotto affidabile, dunque, di alta qualità e assolutamente utile da avere in casa.

Il device, che misura anche temperatura e umidità, funziona tramite il tuo smart speaker oppure direttamente dall’applicazione. Se Alexa rileva una bassa qualità dell’aria, puoi ricevere una notifica sul tuo telefono o un annuncio sui dispositivi Echo. Adesso hai l’occasione di portarlo a casa a 62€ circa invece di 79,99€, con le spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.