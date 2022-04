Motorola Moto G60s a MENO di 200€ su Amazon (-80€)

Motorola Moto G60s è l’offerta del giorno: grazie agli Amazon Spring Deals, ve lo portate a casa con uno sconto di ben 80€; sarà vostro a soli 199,90€.

Se state cercando un ottimo smartphone sotto i 200 euro, abbiamo una soluzione per voi. No, non si tratta di un device di Redmi, Xiaomi, POCO e tantomeno di un prodotti di Huawei, Honor, Realme, OPPO o OnePlus. Stiamo parlando del produttore di midrange per eccellenza, Motorola.

Il Moto G60s è infatti un terminale davvero eccezionale, di fascia medio-alta ma che oggi, grazie agli Amazon Spring Deals, portate a casa a soli 199,90€. Non di meno, gli abbonati al servizio Prime del sito, godranno della spedizione gratuita e della consegna celere in 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Infine, al momento del checkout, potrete usufruire della possibilità di pagare a rate il telefono, mediante la piattaforma Cofidis. Insomma, a soli 199,90€ al posto di 279,90€, è un affare su tutti i fronti. Parliamo di un risparmio di 80€ immediati.

Motorola Moto G60s: il best-buy della giornata

Posteriormente troviamo ben quattro fotocamere che soddisfano le esigenze di tutti i creativi: la principale è da 64 Megapixel e scatta foto nitide anche quando la luce è poca, ma non solo: ultragrandangoli mozzafiato, primi piani ricchi di dettagli, ritratti meravigliosi e molto altro.

La batteria è da 5000 mAh e assicura anche due giorni di autonomia con una singola carica e c’è anche la ricarica veloce TurboPower via USB C. Il display LCD ha una risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120 Hz, così godrete al meglio dei vostri contenuti su una superficie da 6,8 pollici.

Infine, è potentissimo: vi è un processore MediaTek Helio H95 sotto la scocca, coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile mediante microSD fino a 1 TB. La versione in sconto è quella blue e in confezione troverete anche una cover in silicone.

Insomma, capite bene che a 199,90€ è un vero affare; approfittatene prima che finiscano le scorte o prima che termini l’offerta a tempo. Non sappiamo quante unità sono rimaste al momento della stesura di questo articolo. Fate presto.