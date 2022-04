Offerta Ho Mobile: ti bastano 8,99€ per avere 150GB (o 100)

La proposta di Ho Mobile è indirizzata a chi ha sempre fame di Giga per poter navigare in 4G col proprio device.

Ho Mobile lancia una nuova offerta per coloro che vogliono attivare una nuova SIM arrivando da un altro operatore, ovverosia ben 150GB di navigazione internet in LTE ad un prezzo davvero interessante. Grazie alla promozione, disponibile solo via Internet, i clienti Iliad, Poste Mobile, Fastweb, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile e altri, con 8,99€ si possono avere ben 150GB per navigare sulla Rete., oltre ovviamente a Minuti e SMS illimitati.

Ho Mobile: PROMO con 150GB

L’operatore low cost di Vodafone Italia offre questa interessante promozione che consente di avere a disposizione tanti Giga per navigare su Rete 4G con velocità fino a 30 Mbps, e aver inclusi servizi quali SMS ho. chiamato, Avviso di chiamata e Trasferimento di chiamata. Da segnalare anche un’offerta più specifica ma abbastanza simile anche per gli utenti che vogliono un nuovo numero con l’operatore, ai quali Ho Mobile dedica una promozione che prevede sempre minuti ed SMS illimitati, più 100 GIGA sempre al costo di 8,99 euro al mese con attivazione e SIM a 0,99 euro. Di seguito tutte le offerte in dettaglio:

Per la portabilità da altri operatori

Minuti illimitati

SMS illimitati

150 GIGA

8,99 euro/mese

Attivazione + SIM: Gratis

Prima ricarica 9 euro

Dalla prima ricarica di 9 euro verrà scalato il costo del rinnovo di 8,99€

Per l’attivazione dei nuovi numeri

Minuti illimitati

SMS illimitati

100 GIGA

8,99 euro/mese

Attivazione: 9,99 euro

SIM: Gratis

Prima ricarica 7 euro

Dalla prima ricarica di 7 euro verrà scalato il costo del rinnovo di 6,99€