Xiaomi ti asciuga i capelli in modo SMART: 29€ e non te ne penti

Il nuovissimo asciugacapelli Xiaomi è tutto da scoprire: acquistalo in un solo click su Amazon e stupisciti di cosa è capace.

Esci pazzo quando devi asciugarti i capelli? Da ora in poi il tuo mantra sarà zen se ti porti a casa questo asciugacapelli Xiaomi. Un vero gioiellino smart che fa la differenza in tutto e per tutto grazie alla sua tecnologia avanzata.

Un vero successo e se pensi che con le offerte di Primavera su Amazon costa persino una miseria, sai per certo di aver già fatto bingo. Quanto lo paghi? Appena 29,99€ con il ribasso ora in corso quindi se sei interessato non aspettare neanche un secondo in più.

Non devi preoccuparti neanche delle spese di spedizione visto che i servizi Prime sono garantiti quindi completa l’acquisto per riceverlo a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.

Asciugacapelli Xiaomi: chi l’ha detto che anche lo styling non deve essere smart?

Con l’erogazione di ben 50 milioni di ioni negativi questo asciugacapelli riesce a rendere la tua chioma morbida e lucente in una sola mossa. Semplicissimo da utilizzare e con un design minimal per portarlo anche in giro quando viaggi è semplicissimo.

Ti dico fin da subito che arriva con il suo beccuccio in confezione e che all’interno non solo c’è un motore che rende le asciugature veloci, le dimezza letteralmente. Quindi se sei uno che ci mette una vita ad ogni lavaggio di capelli, questo non può che rivelarsi un toccasana.

La caratteristica più saliente, tuttavia, è che integra un sensore NTC che rileva la temperatura più volte nell’arco dell’utilizzo per mantenerla sempre costante ed evitare che salga troppo. In questo modo hai due protezioni dalla tua parte: non rovini i capelli e non rischi che il prodotto vada in surriscaldamento.

Fantastico? Per questo motivo te lo sto segnalando: acquista subito il tuo asciugacapelli Xiaomi su Amazon approfittando del ribasso, 29,99€ e te lo porti a casa.