Kena Mobile second brand di TIM ha deciso di portare a 60 Mbps in download le sue promozioni a partire da 7,99 euro al mese.

Grazie a questa novità, tutti i clienti che sottoscrivono una delle promo disponibili ONLINE potranno navigare con una velocità maggiore rispetto ai soliti 30 Mbps in download.

Kena Mobile: ora con velocità a 60 Mbps in download

Le tariffe che avranno questa modifica sono ben tre e partono da una spesa mensile pari a 7,99 euro. Quella più economica è disponibile in due versioni: una per chi necessita di avere un nuovo numero ed un’altra, leggermente differente, per chi proviene da determinati gestori virtuali.

L’offerta in MNP prevede ben 130GB di traffico dati, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 500 SMS sempre verso tutti a 7,99 euro mensili. Questa promo è disponibile per chi desidera cambiare gestore ed attualmente possiede uno tra questi MVNO: Iliad, Poste Mobile, ho.mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

La variante per chi richiede un nuovo numero, invece, offre 50 Giga in LTE, minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e 1000 SMS sempre a 7,99 euro ogni mese.

Lo promozione successiva, disponibile in portabilità da qualsiasi operatore oppure come nuovo numero, prevede 100 Giga internet su rete TIM, minuti senza limiti verso tutti gli operatori e 1000 SMS a 11,99 euro al mese.

Costi ed altro

I costi variano a seconda della promo scelta. Ad esempio, per quella a 11,99 euro è previsto un costo iniziale di 4,99€, proprio come la versione con 130GB per chi passa da determinati virtuali.

La promozione a 7,99€ mensili per chi attiva un nuovo numero, invece, ha un costo di attivazione di 6,99 euro una tantum.