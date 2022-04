Returnal vince il gioco dell’anno ai British Academy Video Games Awards 2022

Durante le premiazioni dei BAFTA (British Academy Video Games Awards) 2022, Returnal è riuscito a prendere il premio di gioco dell’anno.

Dopo che i candidati ai BAFTA (British Academy Video Games Awards) 2022 sono stati annunciati, finalmente abbiamo avuto modo di scoprire tutti i vincitori che sono stati confermati per ognuna delle categorie, con alcuni premi particolarmente inaspettati che sono stati in grado di stupire i giocatori.

Di sicuro, dopo che ulteriori produzioni hanno avuto la meglio per quel che riguarda il gioco dell’anno, scoprire che Returnal è riuscito a garantirsi la prima posizione risulta di sicuro una bella sorpresa, visto l’impegno che lo sviluppatore Housemarque – ora facente parte dei SIE Worldwide Studios – ha messo nella creazione della sua opera.

I vincitori dei British Academy Video Games Awards 2022 sono stati svelati

Trovate qui di seguito la lista di tutte le premiazioni dei British Academy Video Games Awards 2022, con Returnal che è riuscito in questo caso ad aggiudicarsi il titolo di gioco dell’anno.

Best Game – Returnal

Animation – Ratchet & Clank: Rift Apart

Artistic Achievement – The Artful Escape

Audio Achievement – Returnal

British Game – Forza Horizon 5

Debut Game – Toem

Evolving Game – No Man’s Sky

Family – Chicory: A Colorful Tale

Game Beyond Entertainment – Before Your Eyes

Game Design – Inscryption

Multiplayer – It Takes Two

Music – Returnal

Narrative – Unpacking

Original Property – It Takes Two

Performer in a Leading Role – Jane Perry (Returnal)

Performer in a Supporting Role – Kimberly Brooks (Psychonauts 2)

Technical Achievement – Ratchet & Clank: Rift Apart

EE Game of the Year – Unpacking

Nonostante molteplici premiazioni ottenute, anche all'infuori di quella di vincitore, non solamente Returnal è fra i giochi premiati nel corso di questa nuova edizione dei BAFTA. Le molteplici categorie presenti hanno permesso una copertura piuttosto globale di tutti i titoli che sono stati rilasciati nel corso dello scorso anno e si sono trovati a competere per gli ambiti premi.