Xiaomi Pad 5 è disponibile in sconto su Amazon

Grazie alla piattaforma di Amazon è possibile mettere mano allo Xiaomi Pad 5 a un prezzo scontato per un periodo di tempo limitato.

La piattaforma di Amazon permette di mettere mano a un prezzo scontato di ben 50€ sugli Xiaomi Pad 5, dei dispositivi che a questa cifra risultano di sicuro ancora più interessanti grazie alle proprie funzionalità, e possono essere acquistati nel giro di qualche click attraverso la pagina ufficiale del prodotto.

Gli Xiaomi Pad 5 si presentano con uno schermo da 11 pollici alquanto grande che permette di usare i device per lavorare, giocare o per qualunque ulteriore attività in maniera decisamente più comoda rispetto a quanto non avvenga con i normali telefoni, che infatti si trovano limitati dalla presenza di display spesso non sufficientemente grandi. Il display offre una risoluzione WQHD+ e 120 Hz di refresh rate per la massima fluidità.

Lo Xiaomi Pad 5 arriva in sconto sulla piattaforma di Amazon

Il gioiellino targato Xiaomi offre 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, specifiche tecniche di sicuro non avanzate ma che hanno modo di permettere agli utenti di procedere con qualunque tipo di attività. All’interno è presente il SoC Qualcomm Snapdragon 860, in grado di gestire ogni richiesta fluidamente, trattandosi di un’ottima soluzione per quel che concerne la fascia media del mercato. Con processo a 7 nm, questo è in grado di raggiungere i 2,96 GHz.

Per quel che riguarda la batteria, la nota compagnia cinese ha pensato a una capienza di 8720mAh, in grado quindi di durare molto tempo e di gestire la presenza di uno schermo alquanto grande rispetto a quanto si vede con i telefoni. La confezione include anche un caricatore da 22,5 W che permette di caricare in maniera veloce il device.

Non vi resta quindi che recarvi sulla pagina ufficiale del prodotto di Amazon al fine di accaparrarvelo grazie allo sconto presente, che nonostante l’uscita tutt’altro che lontana permette fin da subito di fruire di un prezzo particolarmente conveniente e competitivo nel campo dei tablet.