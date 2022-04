Casa in TOTALE sicurezza con Blink Mini, la telecamera in SCONTO

Blink Mini è la telecamera da interno piccola ma senza compromessi: capace di fare di tutto e di più ai tuoi ordini.

Se vuoi mettere la tua abitazione in sicurezza non devi spendere milioni di euro, ma anzi, ti basta un semplice acquisto. Come mai? Per il semplice fatto che la Blink Mini ora in offerta su Amazon ha tutto integrato al suo interno, costa pochissimo, è affidabile e ti soddisfa fin dal primo secondo.

La ordini e la metti in una stanza a tuo piacimento per sapere per filo e per segno ciò che accade in qualsiasi momento. Quanto la paghi? Devi ringraziare le offerte di Primavera su Amazon dal momento che ti fanno concludere il tuo affare personale con appena 27,99€.

Cosa aspetti? Se hai Prime attivo la ricevi in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Blink Mini: la telecamera da interno che non ha paura di stupire

Le dimensioni minime sono un punto a suo favore visto e considerato che puoi installarla praticamente dove vuoi senza dover attirare, per forza di cose, l’attenzione. Questa telecamera, tuttavia, non scende a compromessi in termini di tecnologie che ti mette sotto mano.

Gestibile con Alexa ma anche con l’applicazione sullo smartphone, ha una lente che riprende ogni dettaglio. Le ore più buie? Totalmente sicure grazie alla visione notturna integrata. Ma non finisce qui!

Ebbene no, non potrebbe meritarsi tutti questi elogi se non integrasse anche la rilevazione del movimento che ti fa sapere quando qualcuno entra in casa e l’audio bidirezionale per poter ascoltare e interagire a distanza. Per tua fortuna, nessuna di queste due opzioni manca all’appello.

Che altro dirti, il fatto che sia un successo assicurato penso tu l’abbia potuto cogliere.

Collegati immediatamente su Amazon per approfittare delle offerte di Primavera e acquistare la tua nuova e straordinaria Blink Mini a soli 27,99€. Non paghi neanche un euro in più per riceverla se hai Prime.