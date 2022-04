Lampadine smart E14: un sogno a basso costo su Amazon

Queste due lampadine smart E14 sono quelle che cercavi per rendere intelligenti le due lampade da tavolo per cui stai impazzendo.

Vuoi rendere quelle lampade da tavolo intelligenti ma non trovi mai le lampadine giuste? Ti svelo all’istante che hai bisogno di modelli con attacco E14 e oggi hai finanche la tua occasione sotto mano. Grazie alla promozione ora in corso su Amazon apri la pagina e succede la magia.

Un semplice click per attivare il coupon così ti porti a casa questo pacco da due pezzi con soli 13,09€. Un successo assicurato, fidati di me.

Le spedizioni sono gratuite e immediate in tutta Italia se hai Prime attivo sul tuo account, non aspettare un secondo in più.

Lampadine smart E14: compatibili con Google e Alexa, eccezionali

Si tratta di un paio di lampadine smart che non ti fanno mancare niente sotto mano. Grazie alla loro intelligenza rendono una stanza immediatamente innovati e vuoi gestirlo come vuoi. Ti basta avere l’applicazione sullo smartphone o la tua voce se in casa possiedi degli assistenti vocali come Google Assistant o Amazon Alexa. Dopotutto sono completamente compatibili.

Cosa ti permettono di fare? Beh molto semplicemente di tutto e di più visto e considerato che puoi:

regolare l’intensità della luce;

della luce; scegliere una colorazione di bianco che ti aggrada;

di che ti aggrada; scegliere tra 16 milioni di colori diversi ;

; creare routine e impostare timer.

Come vedi sono eccezionali e se aggiungo che hanno anche un piccolo microfono integrato per sincronizzarsi con la musica che ascolti, il successo è assicurato.

Acquista al volo queste lampadine smart E14 su Amazon collegandoti e spuntando con un solo click il coupon. In questo modo benefici di due sconti e porti a casa il bottino con appena 13€. Come ti dicevo, se hai Prime le spedizioni sono gratuite e immediate.