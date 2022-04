Su Amazon potete trovare la Brthspob Stilo, una Apple Pen compatibile ad un prezzo da urlo: il device è in vendita a soli 28,99 euro.

Su Amazon è disponibile la Brthspob Stilo, una Apple Pen compatibile con tanto di funzioni di inclinazione e grassetto, a soli 28,99€. Il dispositivo, che ricordiamo non essere la Apple Pen ufficiale, è comunque compatibile con gli iPad, e presenta molte funzioni.

Per accenderla basta infatti premere due volte sull’interruttore sopra e si collegherà tramite bluetooth in pochi secondi. Per quanto riguarda il materiale, il pennino è fatto di POM, ha una grandezza di 1,5 mm e un’elevata precisione nella scrittura.

Apple Pen Compatibile ad un prezzo stracciato

La penna in questione presenta funzioni legate alla pressione e all’inclinazione, dando quindi un effetto diverso proprio come una vera penna. Inoltre, si spegne automaticamente se non utilizzata – prevenendo la fine prematura della batteria – e durante l’utilizzo blocca la traccia del palmo della mano, così da evitare sbafature.

Lo stilo può essere utilizzato continuamente per 20 ore, deve essere caricato solo per 2 ore e ha funzioni di sospensione e spegnimento intelligenti. Dopo 5 minuti di inattività, si spegne automaticamente per ridurre il consumo della batteria e prolungarne la durata. Le prestazioni dell’uscita USB-C sono più stabili e la velocità di ricarica è più veloce.

Quando si scrive o si disegna è possibile posizionare comodamente il palmo sullo schermo per fornire un’esperienza di scrittura naturale e interagire con lo schermo. Il magnete integrato inoltre può essere collegato e allineato con il magnete dell’iPad, così che la penna può essere facilmente attaccata al lato dell’iPad.

Per quanto riguarda la compatibilità, questa Brthspob Stilo è compatibile con iPad 8, iPad 7 e iPad 6, nonché iPad Air 4, iPad Air 3 e iPad Mini 5. Funziona anche con iPad Pro 11 (prima e seconda generazione), iPad Pro da 12,9 pollici (terza e quarta generazione). La penna digitale è disponibile su Amazon con un prezzo di base già molto basso: il prodotto è in vendita a 30,99 euro, ma per qualche giorno avrà un ulteriore sconto di 2€, portando il prezzo finale a 28,99€.