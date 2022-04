Echo Flex: porta Alexa in ogni stanza a un prezzo RIDICOLO (14€)

L’ottimo Echo Flex è in offerta su Amazon a un prezzo regalato: porta Alexa in ogni angolo della casa con un device completo e funzionale.

Echo Flex in offerta su Amazon ad appena 14€ è la scusa perfetta per portare Alexa in ogni stanza della casa (o dell’ufficio), godendo anche delle numerose funzionalità aggiuntive di cui dispone nonostante il prezzo di vendita così contenuto.

Infatti, grazie al 50% di sconto, Echo Flex è di gran lunga l’accessorio smart che non dovrebbe mai mancare a casa: una volta collegato a una semplice presa di corrente, puoi gestire tutti dispositivi smart presenti in casa con la tua voce.

Echo Flex è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo (appena 14€)

Come dicevamo, però, Echo Flex è molto di più: integra un piccolo e potente altoparlante per ascoltare le risposte di Alexa, dispone dell’entrata jack da 3.5 mm per collegarlo rapidamente a un altoparlante esterno, il modulo Bluetooth per gestirlo senza problemi con i tuoi dispositivi smart e molto altro.

Inoltre, Echo Flex dispone anche di una comoda porta USB sul fondo pensata per ricaricare rapidamente il tuo device all’occorrenza: ti basta collegare il cavo di ricarica e si occupa di ricaricarlo in tutta sicurezza. Come qualsiasi altro modello di smart speaker Echo, anche il piccolo ed economico Echo Flex dispone delle funzioni Drop In e Annuncio per utilizzarlo come se fosse un interfono e comunicare con le altre stanze della casa in cui è presente un altro dispositivo Echo.

Cosa stai aspettando? Acquista subito l’Echo Flex in offerta a un prezzo impossibile da resistere. Con il 50% di sconto si tratta della migliore occasione per portare Alexa in ogni stanza della casa per controllare tutti i tuoi device smart direttamente con la voce. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi.

