Netflix, film e serie TV dall’11 al 17 aprile 2022

I film e le serie TV su Netflix tra l’11 e il 17 aprile 2022: dalla pellicola Choose or Die ad Anatomia di uno scandalo.

Nella settimana di Pasqua, Netflix prepara per i suoi abbonati una buona dose di contenuti al fine di intrattenerli durante il weekend lungo. Tra film e serie TV, non mancheranno appuntamenti interessanti tra l’11 e il 17 aprile 2022.

A proposito degli show in uscita va segnalata l’uscita di Anatomia di uno scandalo, che, a metà tra thriller psicologico e legal drama, intende raccontare la vita dell’alta borghesia britannica attraverso scandali personali e politici. Per essere più precisi, la serie si incentra su James e Sophie Whitehouse, coniugi che conducono una vita elitaria e priva di ostacoli, finché il primo non viene accusato di violenza sessuale da una donna con cui ha ammesso di aver avuto una relazione. Gli spettatori possono aspettarsi episodi ricchi di suspense!

Per quanto riguarda i film originali in arrivo, invece, val la pena tenere conto di Choose or Die, inquietante horror in salsa anni ’80 in cui troviamo anche Asa Butterfield, noto agli abbonati Netflix per aver recitato in Sex Education. La trama ruota intorno a un vecchio videogioco, chiamato CURS>R, in cui i giocatori saranno costretti a fare delle scelte che poco poco arriveranno a corrompere e maledire la realtà stessa.

Gli appassionati di cinema potrebbero inoltre essere felici di sapere che in questa settimana esordirà su Netflix il cinecomic Venom: La furia di Carnage, dedicato al famoso antieroe Marvel. Tom Hardy torna quindi sullo schermo nei panni del letale simbionte, uno dei personaggi più complessi del mondo Marvel.

Fan di The Big Bang Theory, a rapporto! In questi giorni il colosso dello streaming accoglierà Young Sheldon, spin-off dedicato all’iconico personaggio Sheldon Cooper, ma in versione bambino.

Netflix: tutte le novità tra l’11 e il 17 aprile 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Hard Cell (Stagione 1) – 12 aprile

Felice o quasi (Stagione 2) – 13 aprile

Una suocera tra i piedi (Stagione 1) – 13 aprile

Ultraman (Stagione 2) – 14 aprile

Anatomia di uno scandalo (Stagione 1) – 15 aprile

Sheel (Stagione 1) – 15 aprile

Serie TV non originali

Young Sheldon (Stagioni 1-4) – 15 aprile

Film originali

Choose or Die – 15 aprile

Film non originali

Ovosodo . 14 aprile

Venom: La furia di Carnage – 16 aprile

Documentari

I parchi nazionali più belli del mondo (Stagione 1) – 13 aprile

