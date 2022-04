Samsung, caricatore 25W ufficiale e POTENTE: prezzo di mercatino (14€)

L’ottimo caricatore Samsung originale da 25W è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da resistere: non perdere questa occasione.

Sul web è possibile acquistare un mare di caricatori ad alta potenza per il proprio smartphone, ma in alcuni casi è bene affidarsi ai modelli ufficiali per avere la certezza che la fase di ricarica avvenga senza alcun tipo di problema. Se disponi di uno smartphone Samsung – va bene qualsiasi modello, purché sia dotato di una porta USB Type-C – e vuoi ricaricare il tuo device senza brutte sorprese, l’ottimo caricatore da 25W è in offerta su Amazon a un prezzo davvero ridicolo.

Piccolo, compatto, robusto e soprattutto ottimizzato per i device Samsung: sono queste alcune tra le più importanti caratteristiche del caricatore per gli smartphone del colosso sudcoreano.

Caricatore 25W ufficiale di Samsung in offerta su Amazon a prezzo ridicolo (14€)

Ad appena 14€, l’accessorio è ideale per ricaricare la batteria del tuo telefono rispettando le singole caratteristiche del tuo device. Ad esempio, se il tuo smartphone supporta la ricarica rapida fino a 18W, il caricatore riconosce automaticamente la giusta tensione di ricarica e la modula automaticamente per garantire una ricarica adattiva tale da non arrecare danni alla batteria; di contro, se il tuo device supporta 25W (o superiori) allora il caricatore sprigiona tutta la sua potenza e procede a ricaricare il device al massimo della tensione consentita.

Ci teniamo a precisare che il caricatore in offerta su Amazon ti arriva a casa in 1 giorno ma senza cavo USB Type-C di ricarica: nel caso in cui ne fossi sprovvisto, ti consigliamo di acquistare l’ottimo cavo USB Type-C da 60W originale Samsung.

Non farti scappare questa incredibile occasione e acquista subito il caricatore Samsung da 25W: ricarica il tuo device in tutta sicurezza e al massimo della potenza senza compromessi.

Le offerte di Primavera di Amazon sono disponibili fino al 13 aprile con un mondo di prodotti in sconto: scopri le migliori occasioni nella pagina delle offerte!