Il mouse gaming DeathAdder Essential è in SUPER OFFERTA (19€) su Amazon

Su Amazon, l’eccezionale DeathAdder Essential è in offerta: un mouse gaming con un ottimo equilibrio fra controllo, velocità e precisione.

Il gaming competitivo richiede materiale sempre più professionale per essere al passo coi tempi. Non sempre però è possibile trovare prodotti all’altezza a costi relativamente abbordabili. Eppure a volte capitano delle belle occasioni che, se adeguatamente sfruttate, consentono di risparmiare e di assicurarsi dispositivi professionali a costi ridotti. Come il DeathAdder Essential, un mouse targato Razer perfetto per tutti gli appassionati di videogame.

Ora può essere tuo a soli 19 euro se ti affretti ad approfittare dell’offerta attualmente in corso su Amazon. Perché il tempo è tiranno, e promozioni come questa attirano tanti interessati che rischiano di far terminare il prodotto in magazzino. Una volta comprato, il mouse viene spedito gratis con Prime.

DeathAdder Essential , mouse senza compromessi

Ispirato all’iconico DeathAdder, il DeathAdder Essential è un mouse da gaming ultraleggero, che si adatta alle mani di taglia più piccola e per gran parte degli stili di presa. E’ dotato di switch ottici Razer e di un sensore 6400 DPI che garantisce il perfetto equilibrio fra controllo, velocità e precisione. Aspetti importantissimi quando giochiamo a certi titoli, soprattutto in multiplayer online.

Questo dispositivo risolve anche il problema sudore: quando giochiamo a volte può capitare che la tensione possa tradirci, e che il filo ci rallenti o le mani sudaticce ci facciano perdere il controllo del mouse. Con il DeathAdder Essential, invece, sei a posto: ha una superficie antiscivolo che assorbe il sudore e impedisce al mouse di scivolarti dalle mani., più un cavo Speedflex Razer.

E poi è pure ambidestro e ha sei comodi pulsanti programmabili e la possibilità di salvare comodamente la configurazione dei tasti e non solo, senza installare ulteriori software. Maneggevole, professionale e preciso: tre parole per sintetizzare un prodotto che un appassionato videogamer su PC non dovrebbe lasciarsi scappare a queste condizioni. Se segui questo link per farlo tuo a 19€ e assicurarti anche la spedizione rapida e sicura con Amazon Prime.