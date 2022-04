iPhone 13 da 256 GB (verde) al MIGLIOR PREZZO (-140€)

iPhone 13 verde da ben 256 GB si trova in super sconto su Amazon al prezzo consigliato di soli 920,00€ al posto di 1059,00€, con spedizione gratuita.

Se state cercando un nuovo smartphone potente, che vi possa durare nel tempo, performante, con un comparto fotografico da paura, autonomia eccellente e potenza da vendere, sia sul fronte gaming che sul versante lavorativo… bhè, avete l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, se possedete un ecosistema Apple, se usate un Mac per lavoro, NON potete NON avere un iPhone. Categorico. Ecco perché, a questo punto, la scelta si restringe ad una cerchia di pochissimi device.

Oggi abbiamo scovato su Amazon un’offerta molto frizzante che, per un telefono uscito solo un mese fa, non pensavamo potesse essere possibile. Stiamo parlando di iPhone 13 (in colorazione verde) che, nella sua variante da 256 GB di storage interno, si porta a casa a soli 920,00€ al posto di 1059,00€. Come avrete ben capito, si tratta di uno sconto pari al 13% del prezzo di listino, vale a dire… 139€ in meno.

Fra le altre cose, segnaliamo la disponibilità immediata (cosa non sempre facile da trovare), le spedizioni gratuite per tutti i membri che sono abbonati a Prime e la possibilità di dilazionare il pagamento mediante Cofidis.

iPhone 13: a questo prezzo… difficile trovare di meglio!

A 920€, nel mondo Apple, si può trovare di meglio? Assolutamente no: o salite di categoria con le versioni 13 Pro e 13 Pro Max (ma sale di molto anche il prezzo), oppure comprate questo modello che, è superiore anche alle iterazioni premium dello scorso anno.

Ha le medesime lenti di iPhone 12 Pro (senza la tele), c’è la stabilizzazione, la Cinema Mode (una chicca che renderà i vostri video semplicemente “unici”), l’autonomia è… infinita (potrete dire addio ai powerbank e alla batteria scarica), le prestazioni saranno sempre il top e c’è anche il modem 5G per la connettività next-gen.

È un telefono che vi durerà nel tempo: se lo acquistate oggi, dormirete sonni tranquilli per molti, moltissimi anni. Inoltre, la compatibilità con i Mac è incredibile: Handoff, Airdrop, backup immediati, sincronizzazione eccellente… e chi più ne ha, più ne metta.

A 920,00€ è un’offerta da non lasciarvi scappare, anche perché – come potete constatare anche voi – le scorte si stanno esaurendo rapidamente. Provate a cercare la versione da 128 GB: ci vogliono quasi due mesi di attesa per averne uno!

Con 256 GB poi, potrete archiviare migliaia di foto, video in altissima risoluzione, serie TV, film, giochi, app e non solo.