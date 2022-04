Prime Video, film e serie TV dall’11 al 17 aprile 2022

I film e le serie TV in arrivo su Prime Video tra l’11 e il 17 aprile 2022: da Outer Range alla pellicola Invasion del 2007.

Tra l’11 e il 17 aprile, Prime Video non ha in serbo grosse novità per gli abbonati al servizio premium di Amazon, ma non rinuncia a qualche contenuto interessante per allietarli durante le vacanze di Pasqua.

Chi ha intenzione di guardare qualcosa di movimentato, per esempio, potrebbe dare una possibilità a Condor, serie composta da due stagioni di 10 episodi. Entrambe entreranno a far parte della libreria Prime questa settimana. La storia ruota intorno a Joe Turner, agente della CIA da sempre in conflitto con il proprio lavoro. Ma quando, a causa di qualcosa che lui ha scoperto, vengono uccisi tutti i suoi colleghi lasciando Joe come unico sopravvissuto e costringendolo a fuggire, le riserve che ha sempre nutrito si trasformano in veri e propri dilemmi morali. Dovrà quindi ridefinire chi è e di cosa è capace, in modo da scoprire chi c’è dietro questa enorme cospirazione prima che la vita di milioni di persone sia messa in pericolo.

Inoltre in questi giorni, con una distribuzione a cadenza settimanale, raggiungerà il catalogo Outer Range, show che analizza il nostro modo di confrontarci con l’ignoto. È la storia di Royal Abbott, proprietario di un ranch, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. Un racconto intrigante che mescola eventi soprannaturali con problemi apparentemente tipici di una piccola cittadina, legati alla terra, e sprazzi di humour.

Gli appassionati di cinema potrebbero invece dare un’occhiata a Invasion, film con Nicole Kidman del 2007 incentrato su un virus di origine aliena che, attaccando gli esseri umani nel sonno, si diffonde a macchia d’olio. Le vittime diventano inumane, ovvero esseri privi di sentimenti ed emozioni che mantengono l’aspetto esteriore immutato, rendendo difficile l’identificazione tra soggetti sani e infetti. Da qui prende il via la storia di Carol, una donna che si mette alla ricerca di suo figlio Oliver, che è con il padre – una delle vittime.

Infine, tra i film in arrivo c’è Ender’s Game, un action/sci-fi con protagonisti Harrison Ford e Asa Butterfield.

Prime Video: tutte le novità tra l’11 e il 17 aprile 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Condor (Stagioni 1-2) – 11 aprile

Outer Range (Stagione 1) – 15 aprile

Film non originali

Una notte da dottore – 11 aprile

2night – 12 aprile

Sole – 12 aprile

Maldamore – 13 aprile

Invasion – 14 aprile

Cella 211 – 14 aprile

Ender’s Game – 15 aprile

Alien Outpost – L’invasione – 15 aprile

Knuckledust – Fight Club – 15 aprile

Litigi d’amore – 16 aprile

.Belli ciao – 17 aprile

