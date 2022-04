SanDisk, microSD da 1 TB a prezzo FOLLE: sconto del 71% (solo Amazon)

L’offerta di Amazon di oggi sulla microSD SanDisk da 1 TB è una di quelle che non puoi lasciarti scappare per nessuna ragione al mondo.

Il tuo smartphone è ormai a corto di spazio interno e non sai più dove immagazzinare le nuove foto/video e applicazioni? Non lasciarti scappare questa incredibile offerta di Amazon sull’ottima microSD SanDisk da 1 TB.

Lo spazio a disposizione è più di quanto offerto da qualsiasi azienda di smartphone al mondo e ti permetterà di salvare centinaia e centinaia di foto, video, applicazioni e molto più.

La microSD di SanDisk da 1 TB è in offerta su Amazon con il 71% di sconto

Ad appena 180€, infatti, con uno sconto del 71%, la microSD di SanDisk è l’occasione che stavi aspettando per risolvere il problema di poco spazio una volta per tutte. Ci vorranno anni prima che riuscirai a riempire 1 TB di spazio (ti ricordiamo che equivale a 1024 GB), e anche quando sarà piena potrai sfruttare il comodo adattatore SD per spostare i dati sul tuo PC e riaverla di nuovo a tua disposizione.

Ideale per ogni marca di smartphone, puoi sfruttare la microSD di SanDisk anche nelle action cam e nei droni: in questo modo puoi registrare le tue gite in bici (magari con la GoPro) oppure il panorama della tua città registrando video mozzafiato ad altissima risoluzione. La microSD supporta la registrazione in tempo reale di video a risoluzione 4K UHD, e inoltre è stata testata per resistere anche in condizioni estreme di temperatura e non solo.

Cosa stai aspettando? Acquista subito la microSD di SanDisk in offerta su Amazon e dimenticati degli avvisi di sistema per via dello spazio interno in via di esaurimento. Una volta montata sul tuo device, potrai caricare tutti i file che vuoi senza più preoccupazioni.

Le offerte di Primavera di Amazon sono sono a tua disposizione fino al 13 aprile: scopri incredibile offerte per centinaia di prodotti in sconto!