Apple Watch Series 7: PREZZACCIO su Amazon (-16%) e ha l’LTE

Apple Watch Series 7 (41mm) in versione GPS+Cellular si trova oggi in super sconto a soli 493,99€ al posto di 586,99€.

Apple Watch Series 7 è l’orologio del momento: parliamo dell’ultima soluzione di punta dell’OEM di Cupertino, un device da polso che è più potente di un computer. Può fare tutto e oggi, nella sua iterazione con modulo LTE (praticamente vi permetterà di effettuare e ricevere telefonate anche se lasciate il telefono a casa). La variante in questione ha una cassa da 41 mm in colorazione Midnight, con cinturino in silicone morbido abbinato. Oggi lo portate a casa con uno sconto pari al 16% (vale a dire 93€ sul prezzo di listino). Di fatto, da 586,99€, sarà vostro a soli 493,99€.

Non spaventatevi per la cifra: gli utenti Apple conoscono bene i prezzi della mela. Questo è uno dei modelli più performanti di sempre, l’ultima soluzione del colosso di Cupertino. Ha tutto… e anche di più: una miriade di sensori sotto la scocca e c’è anche un nuovo vetro che garantisce una robustezza mai vista prima. Se pensate che è il top di gamma e che ha anche il modem per fare e ricevere le call o i messaggi (sì, potete “dimenticarvi” il device a casa o in ufficio e uscire “liberi”)… questo costo è semplicemente unico.

Apple Watch Series 7: più completo di così…!

Ha uno schermo AMOLED Super Retina con Always On Display, il migliore di sempre. Rispetto alla generazione del 2020, ha un pannello più ampio del 20% e c’è perfino una tastiera per digitare i messaggi e rispondere alle notifiche.

Con il modello GPS+Cellular potrete inviare messaggi, usare le mappe anche senza telefono con voi. Se amate correre leggeri o farvi una passeggiata senza il vostro smartphone ma rimanendo comunque raggiungibili, questo fa per voi.

È certificato IP6X, è antipolvere e a prova di schizzi e di pioggia. Può misurare i battiti cardiaci, può scoprire in anteprima una eventuale fibrillazione atriale e consente di eseguire l’ECG dal proprio polso. Fra le altre cose, misura anche il livello di ossigenazione presente nel sangue e esegue un check completo del sonno.

A soli 493,99€ è un’offerta da non lasciarvi sfuggire se volete l’ultimo modello sul mercato.