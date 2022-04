Echo Dot: al 50% di sconto è lo smart speaker da COMPRARE (29€)

L’ottimo Echo Dot di quarta generazione è in offerta su Amazon al 50% di sconto: appena 29€ per uno smart speaker completo di tutto.

E se ti dicessi che ti bastano appena 29€ per mettere le mani su uno tra i migliori smart speaker sul mercato, mi crederesti? Beh, in realtà è proprio così: l’offerta di Amazon sull’Echo Dot di quarta generazione è una di quelle che non puoi lasciarti scappare, soprattutto se ti arriva a casa in 1 giorno e lo acquisti con il 50% di sconto.

Disponibile in tre colorazioni (Antracite, Bianco ghiaccio e Ceruleo), puoi posizionare lo smart speaker di Amazon in qualsiasi ambiente della casa e affiancarlo ai più disparati stili di arredamento: si adatta senza problemi anche agli arredamenti classici.

Echo Dot di Amazon è in offerta al 50% di sconto: appena 29€ per un device incredibile

Nonostante le sue piccole dimensioni, lo smart speaker di Amazon ti assicura una riproduzione audio di alto livello: il merito è della perfetta equalizzazione che è in grado di riprodurre un’ampia varietà di generi musicali mettendo in risalto le armoniche principali. Ovviamente il suo punto di forza è l’integrazione con Amazon Alexa, l’assistente digitale del colosso statunitense sempre a tua disposizione e pensata per gestire qualsiasi dispositivo smart in casa semplicemente con la voce.

Completamente compatibile con le più importanti piattaforme di riproduzione audio in streaming (Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e molti altri), puoi sfruttare lo smart speaker anche per restare in contatto con gli altri abitanti della casa tramite le funzionalità “Drop In” che trasforma il device in un comodo interfono.

Cosa stai aspettando? Acquista subito Echo Dot di quarta generazione: a questo prezzo è davvero impossibile non mettere le mani sull’ottimo smart speaker di Amazon. Milioni di utenti lo hanno già acquistato e non se ne sono pentiti.

