iPhone 13 scende sotto i 900€ (MINIMO storico) su Amazon

iPhone 13 scende sotto la soglia dei 900€ nella sua variante da 256 GB di memoria: si porta a casa ad un prezzo super vantaggioso.

Siete alla ricerca di un nuovo iPhone ma non sapete quale comprare? Lo capiamo: non è facile districarsi fra le mille offerte presenti nel web. Alcune sono poco vantaggiose, altre invece, sono promozioni da cogliere al volo… prima che sia tardi. Bene: quello che vi segnaliamo oggi noi di Webnews è praticamente assurdo. Se ieri vi parlavamo di un iPhone 13 in colorazione verde ad un prezzo super esclusivo, oggi scopriamo che la variante azzurra è scesa al di sotto dei 900€ (899€, per la precisione). E le sorprese non finiscono qui: parliamo del modello con 256 GB di spazio interno, Sappiate che di listino costa oltre 1059,00€, quindi potete intuire voi stessi la bontà dell’annuncio in questione.

Fra le altre cose, avrete la possibilità di pagare dilazionando il pagamento in comode rate, di usufruire delle spedizioni gratuite e veloci e, dulcis in fundo, avrete tutta l’assistenza e la garanzia di Amazon… che è semplicemente unica.

iPhone 13 a meno di 900€? Possibile?

Certo che è possibile, anche perché Amazon non sbaglia mai. O quasi. Ma perlomeno… non in questo caso. Noi tuttavia, per 899€ vi invitiamo a procedere in fretta all’acquisto, anche perchè non sappiamo quante scorte ci sono. Le altre varianti infatti, sono Sold-Out e la data di consegna più vicina è ad almeno uno o due mesi a partire da oggi.

Schermo OLED, processore Apple Bionic A15 super veloce, modem 5G per una connessione ultra-fast, comparto fotografico da paura con camere da 12 Megapixel, flash LED e possibilità di girare video in 4K con HDR e in modalità Cinema… per i registi del domani, o semplicemente, per avere dei ricordi unici della propria vacanza.

Ma ancora: il display è super risoluto e vi garantirà una fedeltà cromatica unica; anche la batteria sarà in grado di stupirvi. L’autonomia è infinita e c’è anche la ricarica veloce e la wireless charge dal retro in vetro. A 899€ è un affare, ma siate veloci.