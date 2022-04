Motorola Moto G200: il TOP GAMMA scontato di 180€

Motorola Moto G200 è un super top di gamma che oggi, grazie alle offerte di primavera su Amazon, si porta a casa a soli 419,90€.

Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta semplicemente incredibile: abbiamo scovato l’ottimo Motorola Moto G200, il top di gamma dell’OEM americano di proprietà di Lenovo al miglior prezzo possibile: solo 419,90€ al posto di 599,00€. Capite bene che questo è il costo medio di un midrange e non di uno smartphone premium, eppure – incredibile ma vero – lo si porta a casa con uno sconto di quasi 180€.

Ovviamente, avrete tutti i vantaggi del noto portale per l’ecommerce: garanzia di due anni, possibilità di fare il reso, spedizioni gratuite e celeri per gli abbonati al servizio Prime e – cosa non da poco – potete anche dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio di Creditline di Cofidis.

Motorola Moto G200: il top ad un prezzo “medio”

Inutile girarci intorno: questo è un flagship (un telefono di punta) che costa pochissimo: solo 419,90€ rispetto ai 600€ richiesti dal produttore. Certo, è uscito un anno fa, ma parliamo di un device premium che non invecchia neanche dopo tre anni.

Processore potentissimo (Qualcomm Snapdragon 888), modem per il 5G, schermo incredibile da ben 6,8″, con refresh rate da 144 Hz e risoluzione FullHD+. Ma ancora: c’è l’NFC per i pagamenti contactless, ben 8 GB di memoria RAM (il sistema gira super fluido), 128 GB di memoria integrata per i vostri file (potrete comunque espandere lo storage con una microSD super compatta, super economica), Android 11 aggiornabile alla nuova iterazione, fotocamera principale da ben 108 Megapixel e, per i più creativi, segnaliamo anche la possibilità di girare video in 8K, ma ci sono anche altri sensori ricchi di funzionalità smart.

Non serve fare la disamina della scheda tecnica per capire la bontà di questo gadget: è un’ammiraglia senza compromessi, ha un’autonomia infinita (ben 5000 mAh) con fast charge cablata grazie alla tecnologia TurboPower. A meno di 420€ è un’offerta da non lasciarvi sfuggire: fate presto prima che terminino le scorte.