Ricarichi 4 dispositivi con una sola spina: spendi 10€ e va tutto bene

Niente più guerra aperta in casa per quella spina vicino al divano: con questo caricatore multiplo carichi tutti i dispositivi all’unisono.

Niente più compromessi e soprattutto niente più “a quanto sei tu?” per sapere a chi tocca la presa libera per la ricarica dei propri dispositivi. Con questo caricatore multiplo risolvi all’istante i dilemmi più angoscianti della tua esistenza e ti porti a casa un nuovo sistema di cui non sapevi avere bisogno.

Con la promozione in corso non ti costa niente perché spendi appena 10€ su Amazon con un click e lo ricevi a casa. La ricarica rapida? Completamente supportata.

Le spedizioni sono gratuite e soprattutto immediate se hai Prime attivo sul tuo account.

Caricatore multiplo: 4 dispositivi in una sola volta e senza se

Un caricatore multiplo è una di quelle rivoluzione per cui davvero dovremmo ringraziare. Rispetto a molti altri prodotti usciti nel corso degli anni, questo è un toccasana che ti salva in due situazioni: dover ricaricare più prodotti o avere una sola spina a portata di mano.

Con ben quattro entrate USB separate, lo utilizzi come vuoi e senza limitazioni. Una la vedi in colore rosso perché supporta la ricarica Ultra rapida con sistema Qualcomm Quickcharge. Cosa significa? Che ti è impossibile causare danni alle batterie.

Ovviamente è compatibile con qualsiasi dispositivo tu abbia in mente, lui capisce in automatico di quale si tratta e si regola di conseguenza.

Non aspettare neanche un secondo in più, dai, lo so che ti serve perché anche a me serviva e me lo sono già aggiunto al carrello detto onestamente. Apri Amazon ed hai la promozione sott’occhio con cui paghi il gioiellino in questione appena 10€ e qualche centesimo. Hai Prime? Meglio ancora, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi attivi.