Samsung Galaxy Tab A8: tablet senza compromessi in OFFERTA su Amazon

L’ottimo tablet Samsung Galaxy Tab A8 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti scappare.

Se sei alla ricerca di un tablet Android di fascia medio alta che ti garantisce un’ottima esperienza utente senza farti spendere un patrimonio, allora non devi farti scappare questa offerta di Amazon sull’ottimo Samsung Galaxy Tab A8.

Indicato da molti come un “iPad munito di Android“, il device del colosso sudcoreano è il punto di riferimento per quanto riguarda il mercato dei tablet di fascia media: oggi, con lo sconto del 23%, lo è ancor di più.

Samsung Galaxy Tab A8 in offerta su Amazon a un prezzo da non perdere (-23%)

A meno di 200€ ricevi a casa in 1 giorno lavorativo un device completo sotto tutti i punti di vista: il design è minimal ma curato sotto ogni aspetto, mentre l’ottimo display da 10.5 pollici ti garantisce una qualità d’immagine che non ha rivali in questa fascia di prezzo. Studia, lavora o semplicemente svagati giocando o guardando le tue serie TV sfruttando anche l’ottimo audio (con supporto Dolby Atmos) di cui dispone.

Sotto la scocca è presente un potente processore octa-core di ultima generazione e un mix di RAM e spazio interno che ti permette di avviare qualsiasi applicazione in un battito di ciglia: utilizzalo come vuoi, per studiare o per lavorare; sarà sempre reattivo e pronto a offrirti il massimo anche grazie a una mega batteria che ti assicura lunghe ore di utilizzo lontano dalla presa di corrente.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il tablet di Samsung e inizia a utilizzarlo senza compromessi: imparerai ad amarlo fin dalla prima accensione e sarà il tuo fidato device secondario per continuare a lavorare in mobilità oppure per restare in contatto con i tuoi amici anche grazie alla versione con connettività LTE.

Oggi è l’ultimo giorno delle offerte di Primavera di Amazon: prendi al volo le più interessanti occasioni disponibili all’interno della pagina delle offerte!